Смачний салат із курячими сердечками: просто і доступно

Приготуйте цей чудовий салат із курячими сердечками, свіжими огірками та хрусткою капустою. Легкий у виконанні, цей салат підійде як для звичайної вечері, так і для святкового столу.

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Салат з капустою, курячими сердечками і свіжим огірком дуже простий у приготуванні і неймовірно смачний! Курячі сердечка ідеально гармонують зі свіжими овочами, а пікантність твердого сиру відмінно доповнює загальний смак. Рецептом простого і швидкого в приготуванні салату поділився сайт "ЯБ Поїла".

За бажанням ви можете додати трохи зелені та часнику, а також замінити білокачанну капусту на пекінську.

Інгредієнти на 4 порції

Капуста білокачанна — 400 г;

Сердечка курячі — 500 г;

Огірок — 1 шт;

Цибуля червона — 1 шт;

Сир твердий будь-який — 100 г;

Майонез — за смаком;

Сіль — за смаком;

Перець чорний мелений — за смаком;

Лист лавровий — 2-3 шт.

Приготування

Підготуйте курячі сердечка, обрізавши все зайве. Відваріть їх у підсоленій воді з лавровим листом до повної готовності, близько 40-45 хвилин після закипання. Дайте звареним сердечкам охолонути прямо в бульйоні. Тонко наріжте капусту і помістіть у салатник. Додайте до капусти тонко нарізану червону цибулю. Наріжте свіжий огірок соломкою. Поріжте сердечка тонкими скибочками. Додайте в салатник нарізані огірок, сердечка і натертий на крупній тертці сир. Посоліть і поперчіть за смаком. Заправте салат домашнім майонезом і добре перемішайте. Дайте салату настоятися 10 хвилин перед подачею.

Подавайте цей апетитний і поживний салат до столу і насолоджуйтеся!

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