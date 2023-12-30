Смачний салат із курячими сердечками: просто і доступно
Приготуйте цей чудовий салат із курячими сердечками, свіжими огірками та хрусткою капустою. Легкий у виконанні, цей салат підійде як для звичайної вечері, так і для святкового столу.
Салат з капустою, курячими сердечками і свіжим огірком дуже простий у приготуванні і неймовірно смачний! Курячі сердечка ідеально гармонують зі свіжими овочами, а пікантність твердого сиру відмінно доповнює загальний смак. Рецептом простого і швидкого в приготуванні салату поділився сайт "ЯБ Поїла".
За бажанням ви можете додати трохи зелені та часнику, а також замінити білокачанну капусту на пекінську.
Інгредієнти на 4 порції
- Капуста білокачанна — 400 г;
- Сердечка курячі — 500 г;
- Огірок — 1 шт;
- Цибуля червона — 1 шт;
- Сир твердий будь-який — 100 г;
- Майонез — за смаком;
- Сіль — за смаком;
- Перець чорний мелений — за смаком;
- Лист лавровий — 2-3 шт.
Приготування
- Підготуйте курячі сердечка, обрізавши все зайве.
- Відваріть їх у підсоленій воді з лавровим листом до повної готовності, близько 40-45 хвилин після закипання.
- Дайте звареним сердечкам охолонути прямо в бульйоні.
- Тонко наріжте капусту і помістіть у салатник.
- Додайте до капусти тонко нарізану червону цибулю.
- Наріжте свіжий огірок соломкою.
- Поріжте сердечка тонкими скибочками.
- Додайте в салатник нарізані огірок, сердечка і натертий на крупній тертці сир. Посоліть і поперчіть за смаком.
- Заправте салат домашнім майонезом і добре перемішайте.
- Дайте салату настоятися 10 хвилин перед подачею.
Подавайте цей апетитний і поживний салат до столу і насолоджуйтеся!
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