Допоможе колядка: чому не можна говорити фразу "Доброго дня" (відео)
В українській мові є конкретні етикетні формули. Проте часто люди не дотримуються норм.
Філолог Олександр Авраменко пояснив, чому краще не вживати вираз "доброго дня". Про особливості використання української мови він розповів в одному зі своїх експрес-уроків.
Авраменко зазначає, що зранку використовується родовий відмінок — "Доброго ранку!". Проте вдень та ввечері доречніше буде користуватися називним — "Добрий день!" та "Добрий вечір!".
Так сталося через мовну традицію, адже етикетні формули — це стійкі сполуки слів, фразеологізми. Тому "Доброго дня!" вважатиметься помилковим виразом.
На допомогу приходить відома українська колядка, яка сягає сивої давнини.
"Добрий вечір тобі, пане господарю", — співали ще наші предки.
Окрім цього, відомий український педагог наголосив, що фрази "Доброї доби", "Доброї хвилини" тощо також є неправильними. Тому варто дотримуватися лише усталених українських етикетних форм:
- Добрий вечір.
- Добрий день.
- Доброго ранку.
"Бережімо мовні традиції наших предків", — закликає філолог.
Нагадаємо, Олександр Авраменко розповів, що робити людям, які хочуть покращити свою мову та позбутися суржику.
Також Фокус писав про інцидент з посиланням на "дорослий" ресурс у підручнику Авраменка.