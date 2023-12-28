Допоможе колядка: чому не можна говорити фразу "Доброго дня" (відео)

В українській мові є конкретні етикетні формули. Проте часто люди не дотримуються норм.

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Філолог Олександр Авраменко пояснив, чому краще не вживати вираз "доброго дня". Про особливості використання української мови він розповів в одному зі своїх експрес-уроків.

Авраменко зазначає, що зранку використовується родовий відмінок — "Доброго ранку!". Проте вдень та ввечері доречніше буде користуватися називним — "Добрий день!" та "Добрий вечір!".

Так сталося через мовну традицію, адже етикетні формули — це стійкі сполуки слів, фразеологізми. Тому "Доброго дня!" вважатиметься помилковим виразом.

На допомогу приходить відома українська колядка, яка сягає сивої давнини.

"Добрий вечір тобі, пане господарю", — співали ще наші предки.

Олександр Авраменко

Окрім цього, відомий український педагог наголосив, що фрази "Доброї доби", "Доброї хвилини" тощо також є неправильними. Тому варто дотримуватися лише усталених українських етикетних форм:

Добрий вечір.

Добрий день.

Доброго ранку.

"Бережімо мовні традиції наших предків", — закликає філолог.

Нагадаємо, Олександр Авраменко розповів, що робити людям, які хочуть покращити свою мову та позбутися суржику.

Також Фокус писав про інцидент з посиланням на "дорослий" ресурс у підручнику Авраменка.