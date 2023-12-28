Блискітки, стрілки та яскраві губи: топ-5 трендів для новорічного макіяжу

Ці ідеї новорічного макіяжу, які зроблять вас у новорічну ніч найкрасивішою, варто скопіювати на 2024 рік. Тренди зрозумілі — це блиск і екстравагантність.

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Новий рік відзначатиметься вже на цих вихідних. І якщо ви збираєтеся влаштувати вечірку, то варто зробити і святковий макіяж. Експерти з макіяжу рекомендують використовувати блискучі тіні для повік, помаду з металевим блиском і блискучі хайлайтери. Ідеями поділилися на сайті Сosmopolitan.

Тому, щоб допомогти вам створити приголомшливий новорічний образ, було складено список з 5 ідей для новорічного макіяжу, які можна випробувати 31 грудня. Зверніть увагу на димчастий макіяж очей, блискучі стрази і несподіваний макіяж губ. Незалежно від ваших планів на Новий рік, у цьому списку для вас знайдеться ідея макіяжу.

Смокі айс із дорогоцінним камінням

Макіяж очей Смокі айс ніколи не виходив з моди. Він надає погляду драматичності, а вигляду елегантності. Але цей макіяж можна зробити більш святковим, якщо додати трохи страз. Секрет супер-простого нанесення полягає у використанні самоклейних дорогоцінних камінчиків.

Смокі айс зі стразами

Також можна використовувати стрази і без смокі айс.

Стрілки зі страз

Просто зробіть стрілку зі страз і нафарбуйте вії чорною тушшю.

Яскраві губи

Хочете зустріти Новий рік зі статусом крутої дівчини? Нанесіть металеву помаду, яка буде виглядати унікальною і особливою в морі блискучих образів. Найпростіший спосіб приміряти цей образ — нанести помаду вашого улюбленого яскравого відтінку (наприклад, чудового фіолетового), а потім нанести зверху металеві тіні для повік. Або ви можете нанести прозору металеву помаду або блиск, щоб надати сяючого вигляду.

Губи з металевим блиском

Також ви можете обрати несподіваний чорний макіяж для губ. Він буде ідеально поєднуватися з вашими смокі айс зі стразами і додасть вашому образу драматичності.

Чорні губи

Просто не забудьте спочатку обвести губи чорним олівцем для підводки очей (так, його безпечно використовувати на губах — візажисти клянуться, що він протримається довго), а потім нанесіть чорну рідку помаду. Не соромтеся очистити область навколо рота невеликим консилером, щоб вирівняти зморшки.

Блискучі оченята до Нового року

Ух ти, блискітки до свят?! Очікувано, але незмінно розкішно. Блискітки — не нова тенденція, але вони зберігаються з сезону в сезон з вагомої причини: з ними справді до біса гарно і весело грати. Покрийте повіки шаром праймера з блискітками, потім нанесіть розсипчасті блискітки для очей.

Блискучі оченята до Нового року

Також можна зробити макіяж Halo.

Макіяж Halo

Тіні для повік Halo, також відомі як "прожекторні" очі, роблять ваші очі більшими, і ефект досягається завдяки стратегічному змішуванню більш темних тіней на внутрішньому і зовнішньому краях повіки, а потім нанесення світлих мерехтливих тіней на центр повіки і складку. Це до біса красиво і гламурно.

Монохромний образ для Нового року

Ягідна помада для зими майже обов'язкова, але ваш святковий макіяж необов'язково має відповідати старим шкільним правилам "сміливі губи, нейтральні очі", або навпаки.

Монохромний образ для Нового року

Цього року пограйте з відповідним макіяжем, поєднуючи бордові губи з мерехтливими бордовими тінями для повік. Або виберіть іншу колірну гаму собі до смаку.

Класичний образ із червоними губами

Час минає, але цей класичний образ залишається найпопулярнішим для вечірок: яскрава червона помада і густі накладні вії, які тріпочуть. Щоб образ мав сучасний вигляд, виберіть червону помаду з напівматовим фінішем (замість сяючого), і приклейте кілька довгих війок у куточках очей, щоб надати погляду загадковості.

Класичний образ із червоними губами

Нагадаємо, раніше Фокус писав про губну помаду. Ця звична нам косметика має багату історію і навіть була предметом політичних і релігійних баталій.