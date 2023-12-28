Швидко та ефектно: як зробити макіяж за 2 хвилини (фото)

Блогерка пропонує зекономити час, проте не відмовлятися від вечірнього мейкапу на свята. Для цього потрібні лише кілька косметичних засобів.

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Одним з компонентів вдалої новорічної ночі стане ефектний макіяж, проте після приготування страв та генерального прибирання в домі може не вистачити часу, аби виконати його в популярних техніках. Блогерка Міна Зібаї поділилася кількома лайфхаками, за допомогою яких можна швидко зробити вечірній ніжний мейкап усього за 2 хвилини.

Для початку вона закручує вії за допомогою спеціальних щипців.

Потім на повіки дівчина наносить блискучі тіні, що зробить погляд більш ніжним та одночасно ефектним.

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Після цього блогерка пропонує звернути увагу на брови та розчесати їх щіточкою.

Згодом вона знову повернулася до вій та профарбувала їх чорною тушшю.

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Вилиці покрили румʼянами, а губи стали акцентом образу за допомогою олівця та червоного блиску.

Такий макіяж підійде практично будь-кому, адже є легким та простим у виконанні. Техніки від блогерки є швидкими та допомагають доповнити ваш святковий образ ніжним мейкапом, який до того ж буде легко змиватися.

Нагадаємо, як можна замаскувати зморшки за допомогою косметики.

Також Фокус писав про варіант зачіски для новорічної ночі.