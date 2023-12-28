Закуска з копченого м'яса та вершкового сиру: швидко та смачно

Святкова закуска з копченим м'ясом обов'язково потішить ваших гостей своїм чудовим поєднанням смаків.

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Закуска з копченого м'яса і вершкового сиру стане вишуканим і водночас простим доповненням до вашого новорічного столу. Цей рецепт поєднує в собі насичений смак копченого м'яса з ніжністю вершкового сиру, пише Ivetta.

Інгредієнти

Для приготування цієї страви знадобляться такі продукти:

копчене м'ясо (яловичина або свинина) — 200 г;

вершковий сир — 150 г;

зелена цибуля — 1 пучок;

крекери або тости для подачі;

оливкова олія — 1 столова ложка;

чорний мелений перець — за смаком;

свіжа зелень (кріп, петрушка) для прикраси.

Приготування

Крок 1. Наріжте копчене м'ясо на тонкі смужки або маленькі кубики.

Крок 2. Дрібно наріжте зелену цибулю.

Крок 3. У мисці змішайте вершковий сир з оливковою олією до однорідної консистенції.

Крок 4. Додайте в суміш вершкового сиру копчене м'ясо, зелену цибулю і чорний перець. Акуратно перемішайте.

Крок 5. Подавайте отриману суміш із крекерами або тостами.

Крок 6. При подачі прикрасьте закуску свіжою зеленню для додаткового аромату та яскравого вигляду.

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