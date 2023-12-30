Три найкращі коктейлі з шампанським: новорічна барна карта 2024

Підготуйтеся до зустрічі Нового року 2024 з унікальним коктейльним меню, яке стане справжнім відкриттям для ваших гостей.

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Три рецепти коктейлів точно сподобаються тим, хто любить ігристі напої та не уявляє собі зустріч Нового року без пляшки шампанського. Рецептами святкових напоїв поділився сайт Smachno.Ua.

Коктейль "Все по 40"

Інгредієнти:

апельсиновий лікер — 40 мл;

джин — 40 мл;

вермут — 40 мл;

апельсиновий сік — 40 мл;

шампанське або ігристе вино — за смаком.

Приготування:

У блендер влийте всі інгредієнти, крім шампанського, додайте кілька кубиків льоду і збийте до отримання густої однорідної маси. Викладіть вміст блендера у високу склянку і налийте зверху трохи шампанського.

Коктейль "Тропічні привітання"

Інгредієнти:

цукровий сироп — 160 мл;

ананасовий сік — 30 мл;

кружечки консервованих ананасів — 70 г;

шампанське — 70 г;

коктейльна м'ята — одна гілочка.

Приготування:

Кружечки ананаса розкладіть у широкі келихи та залийте цукровим сиропом. Змішайте сік ананаса з шампанським і долийте в келихи. Прикрасьте коктейль листочками м'яти і скибочкою ананаса.

Коктейль "Розминка Санта Клауса"

Інгредієнти:

шампанське — 1 пляшка;

персиковий сік — 1 склянка;

цукровий сироп або мед — 100 мл.

Приготування:

Холодне шампанське вилийте у вазу для пуншу, додайте персиковй сік і цукровий сироп. За бажанням кількість сиропу можна зменшити вдвічі. Перемішайте всі компоненти до однорідності. Подавайте коктейль із льодом.

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