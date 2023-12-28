Масивність та перенасиченість: антитренди манікюру на 2024 рік

Обираючи нове покриття, в першу чергу варто зважати на свої бажання. Втім, пропонуємо вам звернути увагу на варіанти, які мода залишає в минулому.

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Перед Новим роком до вибору свіжого манікюру люди підходять більш ретельно, адже зважають на сенси, які може нести той чи інший колір. Про антитренди, від яких точно варто відмовитися, пише Фокус.

Багато дизайну

Останніми роками в тренді перебуває мінімалізм. А багато декору та візерунків залишаються в минулому. Краще звернути увагу на простіші покриття з однотонним лаком та мінімальний декор.

Французький манікюр

Здається, французька класика житиме вічно, проте наразі більш трендовими стають різновиди такого покриття. Рожево-білі відтінки відходять у минуле. Варто звернути увагу на "манікюр навпаки", коли смужка намальована з іншої сторони нігтьової пластини. Або ж на різноманітність інших кольорів.

Масивність

Разом з надзвичайно кольоровим дизайном антитрендовими стають покриття з 3D ефектами. Разом з цим воно ще й буде доволі непрактичне, адже буде зачеплюватись та створювати дискомфорт для власниці манікюру. Краще зробити вибір у бік простіших варіантів покриття.

Нагадаємо, улюблений манікюр принцеси Діани знову став трендовий.

Також Фокус писав про новорічний манікюр від Тома Бачика.