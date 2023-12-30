Новорічні пунші: три рецепти смачних напоїв для святкової вечірки
Пунші — це ідеальний вибір напоїв для зустрічі Нового 2024 року в атмосфері тепла та радості.
Пунш — це коктейль, до складу якого входять фрукти або фруктовий сік. Спочатку така форма подачі напоїв з'явилася в Індії, де їх подавали гарячими. На початку XVII століття ідею пуншів завезли в Європу, де згодом ці напої стали традиційно подавати в холодному вигляді на святкових фуршетах і вечірках. Подавати пунш можна як у великих чашах для загального частування, так і в порційних келихах. Рецептами трьох оригінальних пуншів поділився сайт Smachno.Ua.
Пунш "Прощавай, старий рік"
Інгредієнти:
- червоне сухе вино — 180 мл;
- коньяк — 20 мл;
- цукор — 20 г;
- цедра лимона — за смаком;
- прянощі (гвоздика, кориця, мускатний горіх) — за смаком.
Приготування
- Заливаємо червоне вино в каструлю, додаємо лимонну цедру і трохи улюблених прянощів.
- Доводимо до кипіння на середньому вогні й охолоджуємо до кімнатної температури.
- Проціджуємо вино зі спеціями та додаємо коньяк.
- Прикрашаємо напій лимонними часточками.
Пунш "Загадай бажання"
Інгредієнти:
- виноградний сік — 1 склянка;
- лимон — 1 шт;
- апельсиновий сік — 60 мл;
- біле вино (напівсухе) — 1 склянка;
- мінеральна вода — 1 склянка;
- цукор — 200 г;
- гроно винограду.
Приготування
- Виливаємо вино в каструлю, додаємо цукор, доводимо до кипіння, потім охолоджуємо.
- Вливаємо виноградний і лимонний соки, потім апельсиновий, ретельно перемішуємо.
- Перед подачею додаємо мінеральну воду і в кожну склянку кладемо ягоди винограду.
Пунш "Іграшка"
Інгредієнти:
- шампанське — 1 літр;
- джин — 100 мл;
- сік лимона — 2 ст. ложки;
- малиновий сироп — 220 мл;
- апельсин — 4 часточки;
- вишні (заморожені) — 8 шт;
- колотий лід — за смаком.
Приготування
- Змішуємо в глибокій ємності шампанське, джин, лимонний сік, малиновий сироп, додаємо лід.
- Подаємо в чаші для пуншу, у кожну склянку кладемо часточку апельсина, дві вишеньки і заливаємо напоєм із чаші.
Нагадаємо прості рецепти традиційних зимових напоїв — глінтвейну та коктейлю Егг-ног. Багато хто з нас перед зимовими святами зосереджується на тому, яку їжу приготувати, але не забувайте, що відповідні напої можуть повністю змінити вашу святкову вечерю.
Раніше Фокус писав, які три найкращі коктейлі з шампанським варто включити в барну карту для новорічної вечірки 2024. Підготуйтеся до зустрічі Нового року 2024 з унікальним коктейльним меню, яке стане справжнім відкриттям для ваших гостей.