Як зробити так, щоб у домі добре пахло: 7 корисних порад

Нюх одне з найсильніших почуттів людини, і це не дивно, адже запахи можуть нам багато чого розповісти про світ. Але коли справа стосується нашого будинку, то вкрай важливо, щоб там завжди пахло "смачно" і свіжо.

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"Чистий дім не повинен пахнути нічим", — каже засновниця клінінгової компанії Мелісса Мейкер. Це надзвичайно важливо для алергіків і людей, надто чутливих до запахів. Для них важливо, щоб у домі панувала свіжість. Але якщо ви любите, щоб у домі приємно пахло, зробіть його прихистком, наповненим приємним ароматом, дотримуючись цих порад. Про це пише Real Simple.

Використовуйте ефірні олії

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Дифузори — це лише один зі способів використання ефірних олій для покращення аромату в домі. Окрім цього спробуйте пакетики з харчовою содою, які поглинають неприємні запахи та додають приємні: наповніть фільтр для кави харчовою содою, додайте приблизно п'ять крапель ефірної олії та зав'яжіть його, а потім покладіть туди, куди треба додати свіжості та покращити запах.

Закип'ятіть воду

Щоб поліпшити аромат у домі, закип'ятіть воду в каструлі та додайте туди улюблені спеції, щоб створити тонкий приємний аромат.

Що можна кинути в каструлю:

палички кориці;

гвоздика;

скибочки або шкірка цитрусових;

стручки або екстракт ванілі;

свіжа зелень (чудово підійде розмарин або м'ята).

Посадіть рослини

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Рослини можуть не тільки стати прикрасою вашого інтер'єру. Багато сортів мають властивості фільтрації повітря і можуть допомогти освіжити ваш простір. Крім того, ви можете купити рослину з тонким приємним ароматом і розмістити її поруч із місцями, які можуть мати неприємний запах.

Тримайте під рукою свіжу зелень

Такі трави, як розмарин, м'ята, лаванда і базилік, мають прекрасний освіжаючий аромат. Подумайте про те, щоб влаштувати на кухонному вікні невеличкий садочок із травами або, наприклад, сплетіть трав'яний вінок, щоб посилити аромат.

Спечіть щось

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Випічка не лише створює відчуття затишку в домі, а й справді неймовірно пахне. Банановий хліб, печиво з шоколадною крихтою або пиріг — це десерти з приємним запахом, які ви можете приготувати нашвидкуруч, щоб поширити цей спокусливий аромат у всьому домі.

Використовуйте помандери

Помандери — зазвичай апельсини з гвоздикою — є основним продуктом святкового сезону, але можуть бути цілком природним способом додати свіжі нотки цитрусових і спецій до вашого будинку в будь-який час.

Купіть очищувач повітря

Очищувачі повітря можуть допомогти видалити забруднення з повітря і неприємний аромат. Шукайте очищувачі повітря з HEPA-фільтром, які допоможуть впоратися з мікроскопічними забрудненнями, включно з лупою, шерстю домашніх тварин і навіть вірусами.

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