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Зелений Санта і Примхливий Рудольф: найкращі коктейлі для новорічної ночі 2024

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Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Новорічні коктейлі

Кожен із цих коктейлів стане справжньою окрасою новорічного столу і додасть святкового настрою вашому вечору.

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Святкування Нового 2024 року — це час для яскравих вражень і незвичайних коктейлів. Подаючи коктейлі на вечірці, ви додаєте вишуканості та веселощів в атмосферу свята. Особливо ефектний вигляд мають коктейлі у високих келихах або спеціальних коктейльних склянках, прикрашених свіжими фруктами або ароматною м'ятою. Рецептами ідеальних новорічних коктейлів, які чудово підійдуть для цього особливого вечора, поділився сайт Smachno.Ua.

Коктейль "Зелений Санта"

Інгредієнти:

  • ківі — 3 шт;
  • цукровий сироп — 50 мл;
  • содова вода — 1 л;
  • горілка — 250 мл;
  • сік лимона — 125 мл;
  • подрібнений лід — за смаком.

Приготування

  1. Подрібніть ківі із сиропом у блендері.
  2. Змішайте отриману масу з іншими інгредієнтами.
  3. Розлийте коктейль по келихах.

Коктейль "Полярне Сяйво"

Інгредієнти:

  • горілка — 20 мл;
  • апельсиновий сік — 60 мл;
  • гранатовий сироп — 10 мл;
  • м'ята — 1 г;
  • колотий лід — за смаком.

Приготування

  1. Змішуємо горілку з апельсиновим соком і льодом.
  2. Акуратно, по стінках келиха, вливаємо в напій гранатовий сироп — він осяде на дно.
  3. Прикрашаємо коктейль листочками м'яти і подаємо.

Коктейль "Морозна Іскра"

Інгредієнти:

  • ром — 90 г;
  • сік лимона — 2 ч. л.;
  • цукровий сироп — 20 мл;
  • товчений лід — 1 склянка.

Приготування

  1. У миску вливаємо сік лимона, додаємо цукровий сироп і ром, потім кладемо лід.
  2. Змішуємо, розливаємо в келихи й одразу подаємо на стіл.

Коктейль "Примхливий Рудольф"

Інгредієнти:

  • горілка — 30 мл;
  • мартіні — 110 мл;
  • виноградний сік — 60 мл;
  • апельсин (часточки) — 2 шт;
  • м'ята — 2 г;
  • лід (кубики) — за смаком.

Приготування

  1. У келих наливаємо спочатку горілку, потім мартіні та сік.
  2. Додаємо лід і акуратно перемішуємо.
  3. Вичавлюємо в напій сік з однієї часточки апельсина.
  4. Прикрашаємо коктейль другою часточкою та листочками м'яти.

Нагадаємо, три рецепти смачних пуншів для святкової вечірки. Пунші — це ідеальний вибір напоїв для зустрічі Нового 2024 року в атмосфері тепла та радості.

Раніше Фокус писав, які три найкращі коктейлі з шампанським додати в новорічну барну карту 2024. Підготуйтеся до зустрічі Нового року 2024 з унікальним коктейльним меню, яке стане справжнім відкриттям для ваших гостей.