Зелений Санта і Примхливий Рудольф: найкращі коктейлі для новорічної ночі 2024
Кожен із цих коктейлів стане справжньою окрасою новорічного столу і додасть святкового настрою вашому вечору.
Святкування Нового 2024 року — це час для яскравих вражень і незвичайних коктейлів. Подаючи коктейлі на вечірці, ви додаєте вишуканості та веселощів в атмосферу свята. Особливо ефектний вигляд мають коктейлі у високих келихах або спеціальних коктейльних склянках, прикрашених свіжими фруктами або ароматною м'ятою. Рецептами ідеальних новорічних коктейлів, які чудово підійдуть для цього особливого вечора, поділився сайт Smachno.Ua.
Коктейль "Зелений Санта"
Інгредієнти:
- ківі — 3 шт;
- цукровий сироп — 50 мл;
- содова вода — 1 л;
- горілка — 250 мл;
- сік лимона — 125 мл;
- подрібнений лід — за смаком.
Приготування
- Подрібніть ківі із сиропом у блендері.
- Змішайте отриману масу з іншими інгредієнтами.
- Розлийте коктейль по келихах.
Коктейль "Полярне Сяйво"
Інгредієнти:
- горілка — 20 мл;
- апельсиновий сік — 60 мл;
- гранатовий сироп — 10 мл;
- м'ята — 1 г;
- колотий лід — за смаком.
Приготування
- Змішуємо горілку з апельсиновим соком і льодом.
- Акуратно, по стінках келиха, вливаємо в напій гранатовий сироп — він осяде на дно.
- Прикрашаємо коктейль листочками м'яти і подаємо.
Коктейль "Морозна Іскра"
Інгредієнти:
- ром — 90 г;
- сік лимона — 2 ч. л.;
- цукровий сироп — 20 мл;
- товчений лід — 1 склянка.
Приготування
- У миску вливаємо сік лимона, додаємо цукровий сироп і ром, потім кладемо лід.
- Змішуємо, розливаємо в келихи й одразу подаємо на стіл.
Коктейль "Примхливий Рудольф"
Інгредієнти:
- горілка — 30 мл;
- мартіні — 110 мл;
- виноградний сік — 60 мл;
- апельсин (часточки) — 2 шт;
- м'ята — 2 г;
- лід (кубики) — за смаком.
Приготування
- У келих наливаємо спочатку горілку, потім мартіні та сік.
- Додаємо лід і акуратно перемішуємо.
- Вичавлюємо в напій сік з однієї часточки апельсина.
- Прикрашаємо коктейль другою часточкою та листочками м'яти.
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