Як зварити бездоганну пасту: 6 золотих правил

Якщо ви не знаєте як смачно зварити макарони — ці перевірені поради допоможуть вам приготувати пасту за рецептами італійських шеф-кухарів.

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Рецепти приготування пасти настільки різноманітні, що її можна їсти день у день, готуючи нові страви та експериментуючи з добавками, соусами та різними видами макаронів. Однак ключовий момент у приготуванні будь-якої страви з пасти — це мистецтво правильно зварити макарони, від якого залежить текстура, смак і якість кінцевої страви. Знання тонкощів приготування пасти дасть вам змогу досягти ідеального результату та здивувати як себе, так і своїх близьких різноманітними й апетитними стравами. Про шість золотих правил у приготуванні пасти розповів сайт Food&Mood.

Макаронам потрібен простір

Без достатньої кількості води паста не вийде ідеально. Для варіння використовуйте 1 літр води на кожні 100 грамів пасти. Це запобіжить злипанню макаронів.

Паста любить гарячіше

Коли вода для варіння макаронів почне кипіти, додайте сіль. Після цього дочекайтеся, коли вода знову закипить, і тільки після цього опустіть у неї пасту. Не забувайте періодично помішувати макарони в каструлі, поки вони не закиплять.

Без зайвого тиску

Під час варіння пасти каструлю кришкою не накривайте. Це дасть змогу уникнути перекипання та забезпечить рівномірне приготування макаронів.

Тайм-менеджмент насамперед

Орієнтуйтеся на час, зазначений на пакуванні, але починайте перевіряти готовність пасти за кілька хвилин до його закінчення. Можливо, макарони будуть готові раніше, ніж зазначено виробником.

Стан Al Dente

Ідеальна паста — це стан "al dente". Макарони мають бути трохи твердими всередині. Перевірте, надкусивши: у центрі має залишитися злегка недоварене тісто.

Останні штрихи — промивати макарони чи ні

Після варіння відразу ж відкиньте пасту на друшляк. Промивайте макарони під проточною водою тільки якщо вони призначені для салатів. В інших випадках просто дайте воді стекти, а потім додайте вершкове масло або соус.

Нагадаємо 10 цікавих фактів про макарони, про які ви не знали. Паста — це кулінарний символ Італії, який завоював увесь світ, а історія цього продукту налічує кілька тисячоліть.

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