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Новорічний десерт: рецепт печива "Мигдальне задоволення"

печиво, мигдаль, страва, їжа
Фото: DALL-E/Тетяна Ковальчук | Печиво "Мигдальне задоволення"

Легке та повітряне печиво з ніжним мигдальним смаком і ароматом апельсина стане чудовим доповненням до новорічного столу.

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Приготування печива "Мигдальне задоволення" — це не тільки можливість здивувати й потішити ваших гостей, а й шанс додати в меню родзинку. Неймовірно смачне та красиво оформлене, це печиво, безсумнівно, викличе захват у любителів солодкого та стане вишуканим завершенням святкового вечора, пише "Сегодня".

Інгредієнти

Для приготування повітряного десерту знадобляться такі продукти:

  • мигдальні пластівці — 150 г;
  • цукрова пудра — 100 г;
  • борошно — 50 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • ванільний екстракт — 1 ч. л.;
  • цедра апельсина — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • шоколад (темний або молочний) — 50 г для глазурі.

Приготування

Крок 1. У глибокій мисці змішайте мигдальні пластівці, борошно, цукрову пудру та сіль.

Крок 2. Додайте в миску яйце, розтоплене вершкове масло, ванільний екстракт і цедру апельсина. Ретельно перемішайте до отримання однорідної маси. Залиште тісто на 30 хвилин у холодильнику.

Крок 3. Розігрійте духовку до 180°C.

Крок 4. Сформуйте з тіста невеликі кульки та викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером.

Крок 5. Запікайте 10-15 хвилин до золотистого кольору. Після випічки дайте десерту охолонути й посипте його цукровою пудрою.

Крок 6. Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовій печі.

Крок 7. Занурте кожне печиво наполовину в розтоплений шоколад і посипте подрібненим мигдалем. Дайте шоколаду застигнути на печиві, помістивши його на холод.

Раніше Фокус писав, як приготувати шоколадно-м'ятні чашечки. Простота приготування робить його ідеальним вибором для святкового столу.