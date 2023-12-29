Філолог відповів, чи є в українській мові слово "спасибі" (відео)

Подякувати, не порушуючи правил української мови, можна кількома способами. Олександр Авраменко назвав їх.

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Відомий філолог Олександр Авраменко відповів, чи є в українській мові слово "спасибі". Про це педагог розповів в одному зі своїх експрес-уроків.

Слово, яке часто використовують ведучі новин, є в нашій мові давно, а саме з 16-го століття. За допомогою нього можна висловлювати вдячність.

"Спасибі" виникло від слів "спаси, Боже", проте з часом сполука зрослася в одне слово.

Рівнозначним до вищеназваного способу висловити вдячність є слово "дякую".

Можна говорити "дуже дякую", "красно дякую". В українській мові слово "красно" не описує колір, а означає "гарно, чудово". Зокрема, є слово "красномовний", що означає людину, яка вміє майстерно говорити.

Отже, можна використовувати і "дякую", і "спасибі", коли ви хочете висловити вдячність комусь. Головне, робити це від щирого серця.

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками правильного використання української мови.

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