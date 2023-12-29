Олександр Авраменко розповів, коли вживати слова "дзвонити" та "телефонувати" (відео)

Друзям не варто "дзвонити", проте це слово також є в нашій мові. Про його особливості розповів фахівець.

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Український філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно говорити, коли ми хочемо звʼязатися по телефону з кимось — дзвонити чи телефонувати. Про це відомий педагог розповів в одному зі своїх мініуроків.

Слова "телефонувати" та "дзвонити" є в українській мові, проте вони мають зовсім різні значення.

Знавець мови наголошує, що друзям потрібно "телефонувати". Також можливі форми доконаного виду "потелефонувати", "зателефонувати".

А "дзвонити" — це викликати звуки, ударяючи в дзвін. Тобто до мобільного телефону це слово точно не має відношення.

"Дзвонять хай у дзвони по всій Україні, бо син Божий народився", — пригадує слова відомої української колядки Олександр Авраменко.

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий український учитель, дослідник і популяризатор мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Філолог відомий своїми експрес-уроками правильного вживання української мови та підручниками для підготовки до різноманітних іспитів.

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