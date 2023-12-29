Тренер Дженніфер Еністон і Ніколь Кідман розповів, як тримати себе у формі без спортзалу

Себастьєн Лагрі, зірковий фітнес-тренер, ділиться своїми головними порадами, як домогтися чудової форми. У його списку п'ять простих тренувань, для яких не потрібен спортзал.

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Фітнес-тренер Себастьєн Лагрі, який працював з безліччю зірок, таких як Дженніфер Еністон, Ніколь Кідман і Брітні Спірс, поділився своїми головними порадами, як домогтися форм, як у ваших улюблених знаменитостей. Лагрі придумав високоінтенсивні тренування, які можна проводити вдома. Тож для відмінної форми не обов'язково йти в спортзал. Про це пише Daily Mail.

50-річний Себастьєн Лагрі родом із Франції, але зараз мешкає в Лос-Анджелесі та є засновником Lagree Fitness — "високоінтенсивного тренування з низьким рівнем впливу, що фокусується на тренуванні корпусу, сили та м'язової витривалості", яке дуже популярне серед знаменитостей.

Себастьєн Лагрі

Тренер з тренувань відкрив понад 500 фітнес-студій по всьому світу, запустив запатентований метод тренувань і створив повну лінійку тренажерів і обладнання, завоювавши довіру величезної кількості відданих клієнтів.

Він працював з такими голлівудськими зірками, як Дженніфер Еністон, Ніколь Кідман і Брітні СПірс, а також тренував Софію Вергару, Кортні Кокс і Лору Дерн.

Тепер гуру спортзалу відкрив таємницю про деякі секретні способи, за допомогою яких його зіркова клієнтура залишається у формі.

За словами Себастьяна, все зводиться до кількох простих кроків: здорового харчування, обмеження розміру порцій і помірного споживання, а також поєднання поживної дієти з режимом тренувань, який вам підходить.

Деякі з інших його порад охоплюють перехід від фаст-фуду та їжі поза домом до страв домашнього приготування, звертання уваги на інгредієнти оброблених харчових продуктів і відмову від продуктів із добавками та консервантами.

Тим, хто тільки починає свій шлях у фітнесі, він рекомендував розслабитися і знайти фізичну активність, яка вам подобається, замість того, щоб переходити від нуля до 100 і намагатися змусити себе щодня ходити до спортзалу, тому що, якщо тренування здається рутинною роботою, то ви ніколи не будете його виконувати в довгостроковій перспективі.

Крім того, він поділився деякими своїми вправами, які можна легко виконувати, не виходячи з дому.

Але найголовніше, як сказав Себастьян, усе залежить від вашого мислення та дисципліни.

Дженніфер Еністон

"Мені хотілося б розповісти, чому Дженніфер Еністон виглядає такою до біса гарячою, але реальність така, що Джен виглядає такою до біса гарячою, тому що вона дуже дисциплінована, дбає про своє тіло і пишається ним. Для неї це частина життя, це частина її, частина того, ким вона є", — зазначив Лагрі.

Ось головні поради знаменитого фітнес-тренера Себастьяна, як знайти підтягнуту статуру.

Їжте помірно

Тренер рекомендує обмежити розмір порцій і боротися з бажанням переїдати у святкові дні.

За словами Себастьяна, саме це перший крок до досягнення тіла, як у вашої улюбленої зірки.

"Багато людей зловживають відпочинком. У них є ідея, що після свят вони спалять усі зайві калорії, але насправді дуже мало хто з нас це робить", — заявив він.

Він пояснив, що люди дуже часто порушують свою дієту або "надмірно балуються" перед Різдвом чи Новим роком.

Уникайте вживання рафінованого цукру

Також варто виключити зі свого меню рафінований цукор і оброблені продукти з безліччю добавок і консервантів.

Він також запропонував замінити фаст-фуд і харчування поза домом стравами домашньої кухні.

Дженніфер Еністон

"Потрібно триматися подалі від рафінованого цукру й оброблених харчових продуктів, усього, що продається в тюбиках, усього, що постачається в коробках або контейнерах. Ви дійсно маєте запитати себе: якщо їжа може залишатися на полиці протягом двох років, чи справді ви хочете, щоб вона потрапила у ваше тіло?", — сказав він.

Знайдіть фізичну активність, яка вам подобається, щоб тренування не здавалося рутиною

Хоча правильне харчування, безумовно, важливе для підтримання форми, це тільки половина процесу: як пояснив Себастьєн, фізичні вправи не менш важливі.

"У вас є тренування і харчування. Один — король, інший — королева. І разом вони складають прекрасне королівство. Ви не можете просто робити те чи інше, вам справді потрібно робити і те, і інше", — повідомив Себастьєн.

Людей, які тільки починають свій шлях до тренувань, він застеріг від спроб зробити надто багато одночасно та закликав починати з малого і поступово просуватися вгору.

Він запропонував знайти фізичну активність, якою їм подобається займатися природним чином, щоб вона не здавалася рутинною роботою.

"Багато людей думають, що їм потрібно тренуватися по годині щодня. Я розумію, тому що я так тренуюся. Але спочатку цього робити не обов'язково", — пояснив він.

Для початку підійдуть навіть прогулянки. І краще знайти компаньйона, який буде вас підтримувати, як і ви його.

"Знайди кого-небудь ще, хто захоче потренуватися з тобою. Система друзів працює чудово", — продовжив він.

Вам необов'язково ходити в спортзал

Щоб привести себе у форму, зовсім необов'язково відвідувати спортзал, тому що існує безліч простих тренувань вдома, які ви можете виконувати.

Він рекомендував присідання, випади, планку, бічну планку і віджимання.

Себастьєн Лагрі

"Зосередьтеся на складних рухах. Присідання — фантастична вправа. І випади чудові. А планка — це ключовий момент, якщо у вас є тільки одна хвилина, і вам потрібно вибрати одну вправу, все, вибирайте планку", — сказав тренер. На його думку, краще робити планку вранці, відразу після того, як ви прокинетеся.

Також він рекомендує робити присідання і випади для нижньої частини тіла і чергувати їх. І робити вправи для зміцнення сідниць.

Нарешті, тренер порадив "у міру того, як ви стаєте сильнішими", починати включати обертання тулуба".

"Обертання тулуба — це здорово, тому що ви тренуєте косі м'язи, а також усі м'язи хребта, що, я думаю, теж важливо. Це також допомагає поліпшити координацію і діапазон рухів", — порадив Себастьєн.

Уся справа в мисленні! Будьте дисципліновані

Зрештою, Себастьєн сказав, що все залежить від вашого способу мислення, пояснивши, що головна причина, через яку знаменитості мають такий чудовий вигляд, полягає в їхній вражаючій цілеспрямованості та дисципліні.

"Знаменитості подібні до спортсменів: усе їхнє життя регламентоване. Вони дуже, дуже, дуже дисципліновані. Це частина їхнього способу життя. Вони мають фантастичний вигляд, тому що займаються цим десятиліттями. Вони знають, що їм підходить. Вони знають свої тіла", — тож його остання порада: не відкладати на потім.

"Ви відчуєте себе сильніше, коли перестанете відкладати справи на потім. Ви знайшли спосіб просто робити щось, коли знаєте, що вам потрібно це зробити. Що менше ви відкладатимете справи на потім, то більше вам захочеться працювати, бути активними і доводити справи до кінця", — дав пораду тренер.

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