Салат із яблуками, селерою та волоськими горіхами: просто і дуже смачно
Салат не тільки апетитний, а й дуже простий у приготуванні, що робить його ідеальним вибором для святкового столу. Він чудово поєднується як із м'ясними, так і з рибними стравами, додаючи легкості та свіжості новорічному меню.
Легкий і свіжий салат з яблуками та волоськими горіхами стане чудовим доповненням до новорічного столу. Він ідеально поєднує в собі хрусткі текстури та солодко-кислі нотки, роблячи його чудовим вибором для святкової вечері, пише"Одесская жизнь".
Інгредієнти
Для приготування цього легкого і вітамінного салату знадобляться:
- яблука (червоні або зелені) — 2 штуки;
- селера — 2 стебла;
- волоські горіхи — 1/2 склянки;
- майонез — 3 столові ложки;
- сметана — 2 столові ложки;
- лимонний сік — 1 столова ложка;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- свіжа зелень (кріп, петрушка) для прикраси.
Приготування
Крок 1. Яблука вимийте, видаліть серцевину і наріжте тонкими скибочками або кубиками.
Крок 2. Селеру наріжте тонкими смужками.
Крок 3. Волоські горіхи злегка підсушіть на сухій пательні та грубо подрібніть.
Крок 4. У мисці змішайте майонез, сметану та лимонний сік. Додайте сіль і перець за смаком.
Крок 5. У салатниці з'єднайте яблука, селеру та волоські горіхи.
Крок 6. Заправте салат підготовленим соусом і акуратно перемішайте.
Крок 7. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.
Раніше Фокус писав, як приготувати салат з авокадо, помідорами і руколою. Салат з авокадо — ідеальне доповнення до новорічного меню. Він не тільки смачний, а й простий у приготуванні.