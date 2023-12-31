Салат із яблуками, селерою та волоськими горіхами: просто і дуже смачно

Салат не тільки апетитний, а й дуже простий у приготуванні, що робить його ідеальним вибором для святкового столу. Він чудово поєднується як із м'ясними, так і з рибними стравами, додаючи легкості та свіжості новорічному меню.

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Легкий і свіжий салат з яблуками та волоськими горіхами стане чудовим доповненням до новорічного столу. Він ідеально поєднує в собі хрусткі текстури та солодко-кислі нотки, роблячи його чудовим вибором для святкової вечері, пише"Одесская жизнь".

Інгредієнти

Для приготування цього легкого і вітамінного салату знадобляться:

яблука (червоні або зелені) — 2 штуки;

селера — 2 стебла;

волоські горіхи — 1/2 склянки;

майонез — 3 столові ложки;

сметана — 2 столові ложки;

лимонний сік — 1 столова ложка;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

свіжа зелень (кріп, петрушка) для прикраси.

Приготування

Крок 1. Яблука вимийте, видаліть серцевину і наріжте тонкими скибочками або кубиками.

Крок 2. Селеру наріжте тонкими смужками.

Крок 3. Волоські горіхи злегка підсушіть на сухій пательні та грубо подрібніть.

Крок 4. У мисці змішайте майонез, сметану та лимонний сік. Додайте сіль і перець за смаком.

Крок 5. У салатниці з'єднайте яблука, селеру та волоські горіхи.

Крок 6. Заправте салат підготовленим соусом і акуратно перемішайте.

Крок 7. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат з авокадо, помідорами і руколою. Салат з авокадо — ідеальне доповнення до новорічного меню. Він не тільки смачний, а й простий у приготуванні.