Як знайти своє кохання: топ порад щодо побачень для чоловіків

Якщо ви самотній хлопець і шукаєте свою ідеальну другу половинку, дотримуйтесь цих простих порад і у вас все вийде. Знайти своє кохання простіше, ніж ви думаєте.

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Побачення можуть виявитися лякаючою перспективою. Однак кожне перше побачення може стати початком довгих і щасливих стосунків. Ось топ порад для чоловіків, які підвищать шанси знайти своє кохання. Про це пише The Telegraph.

Сучасні знайомства менш засновані на правилах, ніж раніше. П'ятдесят років тому очікувалося, що чоловік зробить перший крок, оплатить рахунок і домінуватиме у стосунках. Сьогодні правила побачень для чоловіків стали більш м'якими, але чоловіки все ще можуть відчувати тиск.

Часто хлопцям складно фліртувати і заводити стосунки, почасти тому, що їм важко відкрито говорити про ці речі з друзями. Поради щодо стосунків для чоловіків рідко стають темою для розмов.

Незалежно від того, новачок ви в побаченнях чи повертаєтеся до них через тривалий час, ця порада щодо побачень для чоловіків додасть вам необхідної впевненості.

Покажіть себе

Знайти партнера практично неможливо, якщо ви не ризикуєте вступити в контакт із людиною, яку ніколи раніше не зустрічали.

Можливо, у минулому у вас було розбите серце або ви боретеся із сором'язливістю — хоч би якою була причина вашого вагання, важливо подолати хвилювання і почати знайомитися з новими людьми.

За своєю природою побачення трохи нервують. Це вимагає від вас бути вразливими і відкритими для нового досвіду. Але замість того, щоб тікати від нього, постарайтеся прийняти його. Пам'ятайте, що ваша візаві опиниться в такій самій ситуації і також хвилюється.

Знайомтеся з людьми в Інтернеті та в реальному житті

Якщо ви належите до старшого покоління, ви, ймовірно, більш схильні знайомитися з людьми особисто, а не занурюватися в невідомий світ додатків для знайомств. Але якщо ви молодші, думка про те, щоб зав'язати розмову з незнайомцем особисто, може вас налякати.

Насправді, одна з найкращих порад для чоловіків на побаченнях — спробувати поєднання цих двох способів. Зареєструйтеся на деяких онлайн-сервісах знайомств і водночас постарайтеся познайомитися з людьми в реальному житті. Якщо спілкування з незнайомцями в барі вам не до душі, спробуйте зайнятися новою справою, наприклад, зайнятися спортом або відвідати книжковий клуб.

Онлайн-додатки можуть стати опорою для людей, які зазнають труднощів із соціальною взаємодією, тому намагайтеся не покладатися на них занадто сильно. Вам потрібно навчитися почуватися комфортно серед людей у реальному житті. Що частіше ви це робите, то легше стає.

Не перестарайтеся зі своєю технікою флірту

Фліртувати не завжди легко, але якщо ви занадто над цим замислюєтеся, або використовуєте пікаперські трюки, щоб справити на когось враження, замість того, щоб покладатися на свою природну чарівність, то справа приречена на провал.

Побачення має бути комфортним Фото: Pexels

Хороша порада під час розмови з кимось новим (у мережі або особисто) — уявити, що ви розмовляєте з другом або членом сім'ї. Це зніме напругу, дасть вам змогу розслабитися і бути самим собою.

Зустрічаючись із людьми в реальному житті, дивіться їм в очі та посміхайтеся. Уважно слухайте, коли вони говорять, і розповідайте історії в тему. Під час флірту можна проявляти тактильність, але не перестарайтеся: легкий дотик до плеча або руки час від часу цілком припустимий, але сильніший дотик може викликати дискомфорт.

Нарешті, пам'ятайте золоте правило: якщо співрозмовники натякають вам, що тема їм нецікава, або некомфортна, то змініть тему.

Виберіть відповідне місце для зустрічі

Хоча ви можете подумати, що шикарний бар або дорогий ресторан — ідеальне місце для першого побачення, вони не завжди допомагають ситуації.

Якщо ви зустрічаєтеся в галасливому і жвавому барі, вам буде складно вести бесіду. Тим часом, модні ресторани можуть змусити вас відчувати тиск і дискомфорт.

Виберіть відповідне місце для зустрічі Фото: Shutterstock

Замість того, щоб прагнути чогось "вражаючого", виберіть місце, яке ви добре знаєте — чи то миле кафе, чи то улюблена піцерія. Також пам'ятайте, що ви можете спробувати щось інше. Не бійтеся запропонувати пікнік у парку або прогулянку художньою галереєю.

Якщо це буде місце, де ви перебуваєте у своїй стихії, побачення автоматично пройде більш гладко.

Справте гарне враження на першому побаченні

Одна з найкращих порад для хлопців і дівчат на побаченнях — мати якомога кращий вигляд. Перше враження має вирішальне значення. Перший крок до того, щоб справити гарне враження, — це витратити певний час на приведення до ладу свого зовнішнього вигляду.

Побачення Фото: Pixabay

Прийміть душ, витратьте трохи часу на зачіску й обов'язково одягніть що-небудь чисте (і бажано щойно випрасуване). Не існує правил щодо того, що вдягнути на перше побачення, але важко помилитися, обравши свіжу білу сорочку, темний светр і елегантні джинси або штани. Кросівки гарні, якщо вони щойно з коробки.

Крім зовнішнього вигляду, гарне перше враження можна справити, якщо бути розслабленим, упевненим у собі і доброзичливим.

Ставте багато запитань і приберіть телефон

Поради щодо онлайн-знайомств для чоловіків включають використання програми для знайомств на смартфоні. Однак, коли ви насправді на побаченні, саме час прибрати телефон. Коли ви перебуваєте в компанії, гортати й читати повідомлення категорично заборонено. Телефон не тільки може стати поганою звичкою, через яку ви втрачаєте здатність справлятися з соціальними ситуаціями, а й використання телефону на побаченні також вказує іншій людині на те, що вона вам нецікава.

Коли ви на побаченні, переведіть телефон у беззвучний режим і покладіть його в кишеню або сумку. Якщо залишити його на столі, навіть якщо він перевернутий, це означає, що він усе ще перебуває під рукою.

Не будьте занадто різким

На першому побаченні може бути складно досягти ідеального балансу. Ви хочете виглядати впевненим, але не зарозумілим, зацікавленим, але не цікавим, ввічливим, але не старомодним. Того ж балансу необхідно дотримуватися, коли справа доходить до прояву романтичного інтересу.

Навіть якщо ви вже чуєте весільні дзвони, не варто надто поспішати або припускати, що ваш партнер відчуває те саме. Не бійтеся зробити кілька компліментів і сказати, що ви чудово провели час, але не чекайте занадто багато. Якщо ви хочете побачити дівчину знову, запросіть її на друге побачення, але не будьте наполегливими, якщо вона вагається або просто каже "ні".

Стара порада у стосунках для чоловіків, що потрібно намагатися домогтися успіху, не є правилом, за яким слід жити, але, безумовно, є деяка користь у тому, щоб стримувати свої почуття, допоки ви не пізнаєте людину краще.

Підведіть підсумки з друзями

Найкраще, що можна зробити після побачення, — це обговорити це з одним або двома довіреними друзями — чи добре все пройшло і так далі. Як правило, приятель, який перебуває у відданих і щасливих довгострокових стосунках, з більшою ймовірністю надасть вам допомогу, ніж той, хто регулярно зустрічається на одну ніч.

Підведіть підсумки з друзями Фото: Freepik

Якщо побачення пройшло добре, ви можете поговорити з друзями про те, як діяти далі, і отримати їхню пораду про те, як скласти ідеальний план на наступне побачення. А якщо побачення пройшло невдало, то друзі піднімуть вам настрій.

Нагадаємо, раніше Фокус радив, яких лайфхаків слід дотримуватися, щоб стати щасливішим.