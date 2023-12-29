Яким боком класти фольгу на деко для запікання в духовці: прості рекомендації

Незважаючи на поширені міфи, вибір сторони фольги не має значного впливу на процес приготування.

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Використання фольги на кухні — звична справа не тільки для багатьох кулінарів, а й господинь. Однак часто виникає питання: яким боком класти фольгу на деко? Головне — правильно і безпечно використовувати фольгу в кулінарії, дотримуючись основних рекомендацій щодо приготування і теплової обробки продуктів, повідомляє UAportal.

Блискучий проти матового боку

Алюмінієва фольга має дві сторони: блискучу і матову. Різниця виникає в процесі виробництва фольги, коли два шари матеріалу проходять через валки в процесі прокатки.

Вплив сторін фольги на приготування їжі

Насправді, з погляду кулінарії, різниця між блискучою і матовою сторонами фольги незначна.

Тепловідбивні властивості в обох боків фольги практично однакові, тому вибір сторони не має значного впливу на процес приготування.

Рекомендації щодо використання фольги:

Під час запікання продуктів у фользі можна використовувати будь-який бік. Вибір боку залежить скоріше від особистих уподобань. Якщо ви хочете, щоб страва вийшла з хрусткою скоринкою, краще використовувати блискучий бік назовні. Для збереження більшої кількості соку в продукті, наприклад, під час запікання м'яса, рекомендується обернути продукт матовим боком назовні.

Що кажуть виробники

Багато виробників фольги вказують, що різниця між сторонами незначна і вибір сторони не впливає на якість приготування їжі.

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