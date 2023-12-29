Філолог розповів, як українською назвати "пододеяльник" (відео)

Олександр Авраменко нагадав українцям коректні назви постільної білизни. Окрім цього, він звернув увагу на правильні наголоси в деяких словах.

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Український філолог Олександр Авраменко розповів, як українською сказати "пододеяльник". Про це відомий педагог розповів в одному зі своїх мініуроків.

За словами мовознавця, легкий чохол, який надягають на ковдру — не "підодіяльник". Коректно говорити "підковдра".

Чохол з тканини, який надягають на подушку — "наволока" або "наволочка". А мішок, у який насипають пірʼя для подушки або перини — "напірник".

Також Олександр Авраменко наголосив, що не "простинь", а "простирадло" або "простирало".

Окрім цього, педагог звернув увагу, що наголос у слові "подушка" падає на другий склад. А "постіль" тим часом має подвійний наголос.

"Дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно", — наголошує Авраменко.

Олександр Авраменко

Зазначимо, що Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Він записує експрес-уроки правильного використання української мови та видає книжки для підготовки до іспитів.

Нагадаємо, як правильно говорити, коли ми хочемо описати процес звʼязку з кимось по телефону.

Також Фокус писав про доречність вживання в українській мові слова "спасибі".