Кім Кардаш'ян спантеличила шанувальників фото з двома великими пальцями на руці

Думки користувачів щодо фото розділилися. Одні вирішили, що Кім переборщила з фотошопом, інші припустили, що це — робота штучного інтелекту.

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Різдвяне фото світської левиці та бізнесвумен Кім Кардаш'ян з її 11-річною донькою Норт викликало чимало запитань у користувачів після того, як особливо уважні звернули увагу на її руки, вірніше, на праву руку. Річ у тім, що якщо придивитися, то у знаменитості на ній цілих два великі пальці.

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Деякі користувачі припустили, що зірка просто склала дві руки разом, тому й вийшла така оптична ілюзія, але інші сперечаються з цим, зазначивши, що її ліва рука відведена за спину.

Фото Кім, яке викликало масу запитань Фото: Instagram/kimkardashian

Більшість зійшлися на тому, що Кім, найімовірніше, перестаралася з фотошопом, намагаючись надати руці більш чітку і витончену форму. Були й ті, хто припустив, що цього разу під час редагування знімків вона скористалася штучним інтелектом.

"Чому на фото 4 у тебе два великих пальці?", "Це кричить про невдачу зі штучним інтелектом", "Лол, ми всі знаємо, що Кім відомий своїми монтажними роботами", "Її кулаки разом", — пишуть фоловери зірки.

Кім Кардаш'ян ніяк не прокоментувала домисли підписників, залишивши їм можливість і надалі робити припущення.

Раніше Фокус писав, що дочка Кім Кардаш'ян отримала в подарунок дизайнерську сумочку із зображенням матері, яка плаче.