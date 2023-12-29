Венера у Стрільці: що всі знаки Зодіаку чекає на Новий рік

Якраз у той момент, коли ви подумали, що у 2023 році ми вийшли з лісу — з астрологічного погляду — планети вирішили знову змінити ситуацію до нас. Венера, Планета Любові, зрушиться зі свого місця в пристрасному Скорпіоні 29 грудня, якраз до Нового року.

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Новий, 2024 рік, почнеться з авантюрною й оптимістичною атмосферою Стрільця, що керує не тільки нашими серцями, а й нашими соціальними календарями. А на всі знаки Зодіаку чекає цікавий рік. Про це пише Refinery29.

У 2024 році у нас буде набагато більше шансів вибратися зі своєї шкаралупи.

"Венера у Стрільці не тільки приносить розслаблюючу атмосферу всьому, чим управляє Венера — задоволенням, стосункам, грошам, — вона також дає чудову можливість піти на ризик і дослідити світ навколо нас", — говорить астролог Нараяна Монтуфар, авторка книжки "Місячні знаки: розкрий свою внутрішню силу світла".

На її думку, ми будемо бажати випробувати життя повною мірою. Деякі з нас можуть навіть забронювати поїздку на інший бік земної кулі, оскільки ця комбінація планет і знаків провокує дослідження, пригоди і справжню жагу до відкриттів.

Коли справа доходить до стосунків, останнє перебування Венери в знаку Скорпіона було не таким уже й гладким.

"Наявність Венери в Скорпіоні протягом останніх трьох тижнів означала інтенсивну взаємодію в наших стосунках. Нашим пріоритетом було знайти причини наших бажань. Тепер, коли закохана планета перебуває у знаку, керованому Юпітером, ми обов'язково почуватимемося спокійніше в усьому, що стосується майбутнього наших стосунків", — впевнена Монтуфар.

Венера у Стрільці привносить у наші стосунки безтурботнішу атмосферу, а це означає, що ми зосередимося переважно на тому, щоб веселитися і разом переживати події.

Крім нашого особистого життя, Венера керує нашою системою особистих цінностей. Стрілець любить ділитися своїми думками, думками і переконаннями, тому ви можете відчути покликання відстоювати ідеї, в які ви вірите, каже астрологиня Стефані Кампос, авторка книжки "Пори зодіаку: кохання, магія і прояви протягом астрологічного року".

Кампос впевнена, що стосунки з іншими та участь у діалозі можуть змінити вашу особисту точку зору і світогляд на інші думки.

"Хоча ми хочемо, наскільки це можливо, уникнути святкової драми, для вас також важливо стояти на своєму і залишатися вірним своєму серцю. Якщо вас тягне висловитися, дозвольте собі бути почутим", — каже Кампос.

У перший же день 2024 року Венера у Стрільці зустрінеться із Сатурном у Рибах. "На жаль, це може призвести до зниження нашої впевненості і змусити нас відчувати, що ми не можемо досягти наших романтичних цілей протягом місяця. Ми можемо відчувати деякі невдачі або почуття відкидання в близьких стосунках", — каже Ліза Стардаст, астрологиня й авторка "Колоди кохання". За її словами, це день встановлення кордонів і пари, які перебувають у скрутному становищі, можуть зважитися на розставання. За її словами, деяким доведеться переглянути очікування щодо романтичного партнерства або ділових контрактів.

Цей період додасть серйозності і змусить нас засумніватися в наших цінностях у стосунках, дружбі та грошах.

"Що і кого ми хочемо привести і залишити в новому році? Ми також запитаємо себе: що потрібно, щоб втілити в життя те, чого ми дійсно бажаємо в майбутньому році? Оскільки Меркурій ретроградний, коли ми переходимо в новий рік, ми все ставимо під сумнів, і Венера допомагатиме Меркурію в цьому процесі глибокого "внутрішнього пошуку", — вважає Монтуфар.

За словами Стардаст, ситуація проясниться 11 січня, коли Венера вирівняється з метеором Хіроном в Овні, що збігається з молодим Місяцем у Козерозі, пропонуючи нам можливість залікувати минулі рани.

І відзначте у своєму календарі 19 січня, коли Венера перебуває у квадраті з Нептуном у Рибах . "Остерігайтеся газлайтингу у ваших близьких стосунках. Якщо щось звучить занадто добре, щоб бути правдою, прислухайтеся до своєї інтуїції. Сьогодні легко пропустити тривожні сигнали і надмірно ідеалізувати людей та обіцянки", — вважає Кампос, радячи уникати ухвалення поспішних рішень і оцінювати почуття, що виникають.

У найближчі кілька тижнів ми наближаємося до світлішої і яскравішої епохи, тож скористайтеся нею по максимуму — від цього може залежати ваш 2024 рік.

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