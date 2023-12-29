Пітніють вікна в будинку: чому це відбувається, і що робити

Волога на внутрішньому боці вікна в будинку або квартирі доставляє масу незручностей. Від неї можуть почати сиріти укоси й утворюватися калюжі на підвіконні. У цього явища є свої причини.

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Металопластикові вікна сьогодні стоять практично в кожному будинку і квартирі. Вони користуються попитом через свій естетичний зовнішній вигляд, звукоізоляційні властивості та здатність утримувати тепло. Однак водночас є одна проблема, з якою стикаються багато власників житла, а саме — утворенням конденсату на внутрішній стороні стекол. Простіше кажучи, вікна пітніють. Які причини цього явища, і як з ним боротися, розповів ресурс "Веселый дом".

Найчастіше вікна пітніють взимку, коли всередині житла тепло, а на вулиці — мороз. У такі дні кількість конденсату на склі може бути досить великою, і він, капаючи, утворює калюжки на підвіконні.

Основні причини потіння вікон

Однокамерні склопакети . Різна температура внутрішнього і зовнішнього скла сприяє виникненню конденсату.

. Різна температура внутрішнього і зовнішнього скла сприяє виникненню конденсату. Погана вентиляція. Відсутність вентиляційних решіток або їхня несправність призводить до того, що вологе повітря в приміщенні не абсорбується.

Відсутність вентиляційних решіток або їхня несправність призводить до того, що вологе повітря в приміщенні не абсорбується. Підвищена вологість у приміщенні.

Кімнатні квіти . Квіти на підвіконнях можуть вплинути на те, що запотіває скло. З вологого ґрунту і листя рослин випаровується маса вологи.

. Квіти на підвіконнях можуть вплинути на те, що запотіває скло. З вологого ґрунту і листя рослин випаровується маса вологи. Негерметичність склопакета .

. Система опалення. Батарея не тільки нагріває повітря, а й висушує його. Але над нею розташоване широке підвіконня, тепле повітря не піднімається і не висихає, надлишок вологи осідає. У результаті можна помітити калюжі на підвіконні.

Конденсат на вікнах — явище дуже поширене Фото: Racool_studio/Freepik

Де найчастіше пітніють вікна

Найбільш схильна до цього кухня, що не дивно. Як правило, саме на кухні висока вологість, яка є результатом приготування їжі, через що повітря в кімнаті стає вищим, а пара від каструль чи чайників осідає на вікнах.

Балкон і лоджія. Балкон — буфер між вулицею і квартирою, тому там теж мають місце перепади температури, що провокують конденсат. Додайте сюди погане провітрювання. Те саме — і на лоджії.

У дерев'яному будинку пластикова конструкція може "потіти" найчастіше через відсутність вентиляції або пічного опалення, що призводить до нерівномірного прогрівання повітря.

Крім того, варто врахувати ще один момент. Що вищий поверх будинку, то ймовірніше запотівання вікон. Це зумовлено тим, що дахи в більшості багатоповерхівок утеплені не дуже якісно.

Кімнатні квіти — одна з причин запотівання вікон Фото: freepik

Що робити?

Боротися потрібно не зі слідством, а з причиною запотівання вікон.

Якщо проблеми з вентиляцією, необхідно їх усунути Вентиляційні решітки на склопакетах закривати не можна. Крім того, їх необхідно періодично чистити.

Провітрювання — один із методів, який у рази зменшить кількість конденсату на склі. Особливо важливо це робити після вологого прибирання, прання, душу.

Широкі підвіконня. Оскільки через підвіконня повітря не піднімається і не висихає, рекомендується виконати в ньому невеликі отвори, обрізати його і вставити конвекційні решітки або перенести саму батарею в бік (що не завжди реально).

Вибір якісних склопакетів. Це те, на чому безумовно не варто заощаджувати. так само слід користуватися послугами досвідчених майстрів, які правильно розрахують точку роси і встановлять вікна так, що вони не будуть доставляти незручностей.

Утеплення зовнішніх стін і герметизація укосів.

Встановлення кондиціонера.

Щоб не пітніли вікна на кухні, варто під час готування вмикати витяжку, а потім провітрювати кімнату.

На балконі та лоджії необхідно робити провітрювання щодня, встановити подвійні або потрійні склопакети, утеплити всередині і з вулиці і, за можливості, встановити кондиціонер.

Миття як боротьба з конденсатом

Миття вікон зі спеціальними засобами допоможе зменшити кількість конденсату.

Найпростіший засіб — сольовий розчин із чотирьох літрів теплої води і столової ложки. Головне — добре перемішати все, щоб не залишилися крупинки солі, здатні подряпати скло. Мити вікно потрібно бавовняною серветкою.

Спирт. Спочатку протерти скло мильним розчином і дати йому підсохнути. Потім змочити серветку в спирті й нанести на скло. Цей спосіб, до речі, запобіжить заморожуванню скла взимку.

Суміш із 2 гр. соснового скипидару, 10 гр. гліцерину і 20 гр. калієвої олії. Вікно спочатку добре протерти вологою ганчіркою, а потім ватним Перед нанесенням скло слід вимити за допомогою вологої ганчірки. За допомогою ватного диска нанести пасту на скло і відполірувати вовняною тканиною.

Газета. Після того як обприскали скло засобом для миття вікон, протріть газетою насухо. Друкарська фарба має водовідштовхувальний ефект, завдяки чому добре прибере надлишок конденсату.

Суміш з однієї частини гліцерину і 10 частин спирту. Спочатку протріть вікно насухо бавовняною серветкою, після чого нанесіть суміш на скло. Спирт вивітриться, а гліцерин утворить тонку плівку, яка й захищатиме від запотівання скла зсередини.

Якщо пластикові вікна сильно пітніють, можна їх помити за допомогою спеціальних хімічних засобів, які продаються в магазинах.

Миття вікон спеціальними засобами допоможе зменшити конденсат Фото: rawpixel.com

Раніше Фокус писав, як металопластикові вікна допоможуть створити затишок на балконі.