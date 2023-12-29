Які продукти не варто зберігати в холодильнику: список

Правильне зберігання продуктів допомагає зберегти їхню свіжість, смак і поживні речовини. Не забувайте, що не всі продукти підходять для зберігання в холодильнику.

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Багато хто з нас звик зберігати більшу частину продуктів у холодильнику, вважаючи, що це найкращий спосіб продовжити їхню свіжість. Однак деякі з них можуть втратити смак, текстуру або поживні речовини, якщо їх зберігати за низьких температур, повідомляє Meta.

1. Томати.

Зберігання томатів у холодильнику може призвести до втрати їхнього аромату та зміни текстури. Краще зберігати їх за кімнатної температури.

2. Картопля.

Холод перетворює крохмаль картоплі на цукор, змінюючи її смак і текстуру. Зберігайте картоплю в прохолодному, темному місці.

3. Цибуля.

У холодильнику цибуля швидко псується і стає м'якою. Краще зберігати її в сухому, добре вентильованому місці.

4. Часник.

Часник може почати проростати або пліснявіти, якщо його зберігати в холодильнику. Зберігайте його за кімнатної температури в сухому місці.

5. Хліб.

Хліб у холодильнику швидко висихає. Краще зберігати його при кімнатній температурі та користуватися ним протягом кількох днів.

6. Базилік.

Базилік швидко в'яне і втрачає аромат у холодильнику. Краще зберігати його в склянці води за кімнатної температури.

7. Кава.

Зберігання кави в холодильнику може призвести до поглинання запахів і втрати аромату. Зберігайте каву в герметичному контейнері за кімнатної температури.

8. Тропічні фрукти.

Багато тропічних фруктів, як-от банани, манго й ананаси, не переносять холод і можуть швидко псуватися в холодильнику.

9. Мед.

Холод робить мед густим і кристалізованим. Краще зберігати його за кімнатної температури.

10. Шоколад.

На шоколаді або шоколадних цукерках під час зберігання в холодильнику з'являється білястий наліт, який свідчить про наявність у складі какао-масла. Він не впливає на смакові властивості, але суттєво псує зовнішній вигляд.

11. Оливкова олія.

Холодна температура згубно впливає на консистенцію оливкової олії. При тривалому зберіганні в холодильнику ця олія набуває гіркого смаку.

12. Горіхове масло.

У холодильнику арахісове масло може засохнути і затвердіти. Найкраще його залишати в кухонній шафі.

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