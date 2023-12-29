Які продукти не варто зберігати в холодильнику: список
Правильне зберігання продуктів допомагає зберегти їхню свіжість, смак і поживні речовини. Не забувайте, що не всі продукти підходять для зберігання в холодильнику.
Багато хто з нас звик зберігати більшу частину продуктів у холодильнику, вважаючи, що це найкращий спосіб продовжити їхню свіжість. Однак деякі з них можуть втратити смак, текстуру або поживні речовини, якщо їх зберігати за низьких температур, повідомляє Meta.
1. Томати.
Зберігання томатів у холодильнику може призвести до втрати їхнього аромату та зміни текстури. Краще зберігати їх за кімнатної температури.
2. Картопля.
Холод перетворює крохмаль картоплі на цукор, змінюючи її смак і текстуру. Зберігайте картоплю в прохолодному, темному місці.
3. Цибуля.
У холодильнику цибуля швидко псується і стає м'якою. Краще зберігати її в сухому, добре вентильованому місці.
4. Часник.
Часник може почати проростати або пліснявіти, якщо його зберігати в холодильнику. Зберігайте його за кімнатної температури в сухому місці.
5. Хліб.
Хліб у холодильнику швидко висихає. Краще зберігати його при кімнатній температурі та користуватися ним протягом кількох днів.
6. Базилік.
Базилік швидко в'яне і втрачає аромат у холодильнику. Краще зберігати його в склянці води за кімнатної температури.
7. Кава.
Зберігання кави в холодильнику може призвести до поглинання запахів і втрати аромату. Зберігайте каву в герметичному контейнері за кімнатної температури.
8. Тропічні фрукти.
Багато тропічних фруктів, як-от банани, манго й ананаси, не переносять холод і можуть швидко псуватися в холодильнику.
9. Мед.
Холод робить мед густим і кристалізованим. Краще зберігати його за кімнатної температури.
10. Шоколад.
На шоколаді або шоколадних цукерках під час зберігання в холодильнику з'являється білястий наліт, який свідчить про наявність у складі какао-масла. Він не впливає на смакові властивості, але суттєво псує зовнішній вигляд.
11. Оливкова олія.
Холодна температура згубно впливає на консистенцію оливкової олії. При тривалому зберіганні в холодильнику ця олія набуває гіркого смаку.
12. Горіхове масло.
У холодильнику арахісове масло може засохнути і затвердіти. Найкраще його залишати в кухонній шафі.
Крім цього, Фокус писав про те, як позбутися неприємного запаху в холодильнику. Усунення неприємного запаху в холодильнику — важливий аспект підтримки чистоти і гігієни на вашій кухні.