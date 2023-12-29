Смачно і просто: рецепт шоколадних панкейків із глазур'ю

Щоб панкейки були смачнішими, поверх глазурі їх можна прикрасити горіхами або іншими інгредієнтами на свій смак.

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Панкейки ніколи довго не затримуються на столі. Вони чудово підходять як для сніданку, так і для перекусу. Якщо хочете потішити своїх близьких, особливо дітей, рекомендуємо приготувати шоколадні панкейки за рецептом із блогу "Рецепти щодня".

Шоколадні панкейки

Інгредієнти:

борошно — 200 г;

молоко — 300 мл;

вершкове масло — 50 г;

яйце — 1 шт;

цукор — 80 г;

какао-порошок — 30 г;

розпушувач — 2 ч. л.

Для глазурі

вершки 33% — 80 мл;

шоколад — 50 г.

Спосіб приготування:

У глибокому посуді перемішати яйце і цукор. Туди ж ввести розтоплене вершкове масло, злегка підігріте молоко і знову перемішати.

Поступово додати просіяне борошно з какао та розпушувачем і перемішати все до однорідності.

Випікати на сковорідці з двох боків на невеликому вогні, під кришкою, без олії.

Для приготування глазурі нагріти вершки, щоб вони були гарячими, і залити ними шоколад, усе розчинити до однорідності. Глазур'ю полити готові панкейки.

Раніше Фокус писав, як приготувати японські панкейки.