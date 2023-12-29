Викликають запалення. Дієтологиня назвала 5 продуктів, від яких краще відмовитися

Багато людей недооцінюють роль харчування, віддаючи перевагу лише смаковим та гастрономічним уподобанням. Однак варто розуміти вплив тих чи інших продуктів на здоров'я. Спеціально для Фокуса дієтологиня Анна Безик розповіла про продукти, які варто обмежити, тому що вони викликають запалення.

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Якщо ви піклуєтесь про своє здоров'я та прагнете прожити довге життя, тоді харчування має займати важливу роль у житті. Експерти наголошують, що саме запалення є головною причиною різноманітних хронічних хвороб, тому вам варто уникати продуктів, які його викликають. Дієтологиня-нутриціологиня Анна Безик розповідає Фокусу, які продукти варто обмежити або виключити з раціону, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.

Глютен

Фото: Freepik

Глютен давно є продуктом нон грата на кухнях поціновувачів здорового способу життя. І хоча, повністю відмовитись від глютену потрібно при повній його непереносимості, дієтологиня радить усім контролювати його кількість.

"Навіть якщо ви нормально переносите глютен, то маєте знати, що регулярне його споживання може викликати запалення кишківника", — говорить дієтологиня Анна Безик.

Дієтологиня зазначає, що глютен може призводити до:

травматизації слизових шлунково-кишкового тракту;

синдрому роздратованого кишечника, який є однією з причин аутоімунних захворювань та алергій;

зв'язування поживних речовин та їх поганого всмоктування;

глютен призводить до порушення мікрофлори, дисбалансу імунного характеру (алергії, зниження імунітету), порушення детоксикації, лімфотоку.

Фото: Freepik

Де міститься глютен:

продукти з пшениці (кус-кус, манка, перловка, пиво тощо);

ковбаси;

соуси.

"Якщо ви маєте проблеми із ШКТ, алергії, аутоімунний териоїдит, СДВГ, атопію, псоріаз чи екзему рекомендую орієнтуватись на безглютенові злаки", — радить Анна Безик.

Лектини

Це захисні білки рослин, здатні порушувати роботу ШКТ, перешкоджають всмоктуванню поживних речовин, провокують запалення, містяться в арахісі, томатах, бобових, баклажанах, кукурудзі, картоплі.

"Якщо ви маєте аутоімунні хвороби, алергії, болі в суглобах, синдром роздратованого кишечника, рекомендую прибрати з раціону ці продукти", — каже дієтологиня

Молочні продукти

Фото: Freepik

Інформація про те, що молочні продукти пролікують запалення та підвищене вироблення слизу в організмі. Експертка з харчування зазначає, що провокує запалення слизових саме білок — казеїн, який важко засвоюється. Звісно це відбувається не у всіх, проте у випадку запального процесу в організмі, дієтологиня радить все ж прибрати з раціону молоко А 1, яке стимулює вироблення слизу в дихальних шляхах. Часто, прибравши молочну продукцію, ви можете побачити, що у вас швидше проходить нежить та соплі менш густі та більш текучі.

Цукор та рафіновані продукти

Цукор дає організму швидку енергію, проте так само швидко провокує її падіння. Крім того, надлишок цукру в раціоні може провокувати купу хронічних проблем зі здоров'ям, серед яких діабет та ожиріння.

"Цукор провокує закислення організму, ріст умовно-патогенної флори та запалення. Цукор міститься в багатьох продуктах, не варто його боятися, але варто контролювати кількість", — радить дієтологиня.

Намагайтеся уникати оброблених продуктів, готових магазинних десертів та напоїв, які мають велику кількість цукру в раціоні.

Надавайте переваг корисним замінникам цукру, випікайте десерти вдома, щоб контролювати кількість цукру та частіше, замість солодких десертів, обирайте фрукти.

Трансжири та омега-6

Трансжири містяться у багатьох продуктах, серед яких солодощі, сосиски та різноманітні ковбаси. Трансжири порушують баланс омега-3 та омега-6, що провокує зростання "поганого" холестерину, призводить до запалення ендотелію судин, що провокують атеросклероз.

Надлишок омега-6 містять переважно рафіновані олії: соняшникова, кунжутна, арахісова, виноградна, кукурудзяна та рапсова олія. Дієтологиня радить віддавати перевагу натуральним цільним продуктам.

Нагадаємо, щоб підтримувати здоровий кишківник і зменшити ризик появи небажаного запалення в організмі, важливо мати в раціоні протизапальні продукти, які містять антиоксиданти та клітковину.

Раніше Фокус писав про те, що запалення, особливо його хронічна форма, може бути виснажливим станом нашого організму, але,наука знає як значно зменшити його.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.