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Закарпатська грибна мачанка — простий і дуже смачний соус із печериць

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Фото: Голос | Закарпатська грибна мачанка

Грибна мачанка ідеально пасує до страв із картоплі та м'яса, а також як соус для пасти, рису чи гречаної каші.

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Грибна мачанка — насичена підлива або соус, яка дуже популярна на Закарпатті. Її можна подавати практично до будь-яких страв: картопляного пюре та дерунів, запеченого м'яса і птиці, будь-яких гарнірів, пасти і навіть із млинцями. Рецептом грибної мачанки поділився сайт Shuba.

Основа підливи в цьому рецепті — свіжі печериці, які можна купити у будь-яку пору року. Але ви можете замінити їх іншими грибами, які вам доступні та які ви любите. Білі сушені гриби надають мачанці особливого благородного аромату, але й без них ця страва теж буде дуже смачною.

Інгредієнти:

  • печериці — 500 г;
  • сметана — 200 г;
  • масло вершкове 73% — 100 г;
  • білі гриби сушені — 20 г;
  • молоко — 250 г;
  • борошно пшеничне — 20 г;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • зелень — за смаком.

Приготування:

  1. Очистіть печериці та наріжте їх тонкими скибочками. На пательні розтопіть половину олії та обсмажуйте гриби, поки не випарується весь грибний сік.
  2. На іншій пательні розтопіть масло, що залишилося, додайте борошно й обсмажте його до золотистого кольору, постійно помішуючи. Влийте молоко, активно помішуючи, щоб уникнути утворення грудок. Варіть на слабкому вогні до загустіння соусу.
  3. Подрібніть у кавомолці або блендері сухі гриби та додайте в соус разом із печерицями, сметаною, сіллю та перцем. Тушкуйте 5 хвилин. Перед подачею посипте дрібно нарізаною зеленню.

Нагадаємо рецепт святкового салату з печерицями, куркою, ананасами та сиром. Це страва, яку багато господинь подають на Новий рік або Різдво. Він легкий у приготуванні, водночас дуже смачний і ароматний.

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