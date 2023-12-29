Як знайти друзів у дорослому віці: покрокова інструкція

У школі та університеті ми постійно оточені людьми, тому проблем з налагодженням соціальних звʼязків практично не виникає. Втім, у дорослому житті все змінюється, особливо в дистанційному форматі навчання чи роботи.

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Хороші друзі дуже дорогі. Небагато речей у житті важливіші, ніж підтримка, близькі друзі. Елеонора Рузвельт навіть колись сказала: "Багато людей входитимуть і залишатимуть ваше життя, але лише справжні друзі залишать сліди у вашому серці". Однак це може змусити багатьох із нас замислитися над тим, як знайти друзів у дорослому віці. Про це пише Parade.

Хоча знайомство з новими людьми може бути складним, ми всі прагнемо спілкування, а деякі з нас жадають нових, захопливих зв’язків. Тож що нам тепер робити? Ми намагаємося знайти нових друзів! Ось 10 чудових способів завести нових друзів у дорослому віці.

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1. Проявіть ініціативу

Якщо ви бачите людей навколо себе, вам не потрібно чекати, поки хтось до вас звернеться і зробить перший крок. Натомість станьте ініціатором, навіть якщо ви інтроверт, – пояснює Ембер О’Браєн, терапевтка. Почніть розмовляти з людиною та поділіться чимось про себе. Так само нехай вони розкажуть про себе. Немає потреби бути настільки особистим під час першої взаємодії, але обміняйтеся кількома словами чи історіями, які можуть вас зблизити.

2. Приєднайтеся до нового клубу чи організації

Займайтеся важливою для вас діяльністю, де ви, ймовірно, зустрінете інших із подібними цінностями та інтересами. У вас буде щось спільне, і деякі з цих звʼязків з часом можуть стати довготривалою дружбою.

3. Покажіть, що ви доброзичливі

"Людина, яка має друзів, повинна проявляти себе доброзичливою", — зазначає психотерпевтка Маркеша Міллер.

"Я часто допомагаю своїм пацієнтам зрозуміти, що ви повинні бути тим, кого шукаєте. Які якості для вас важливі в "другові"? Переконайтеся, що ви є прикладом цього".

4. Не шукайте подібності

Якщо ви не поділяєте з кимось схоже бачення та захоплення, це не означає, що ви не можете подружитися.

"Справжній друг, як глибокий океан, який спостерігає за всіма недоліками іншої людини", — каже О’Браєн.

"Тому не засуджуйте когось, якщо він/вона має інше мислення. Якщо цього не робите, ви зможете знайти нових друзів".

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5. Будьте хорошим слухачем

Якщо ви помітили, що ваша увага блукає, коли хтось говорить, спробуйте повернути її до того, що вони говорять. Якщо ви уважно слухаєте, інші відчують, що їх поважають та розуміють, тому запропонують вам таке ж ставлення.

6. Дружіть з друзями друзів

"Це чудово, якщо мета — розширити ваше коло", — каже Міллер. "Багато хто також вважає це зручним і безпечним, тому що вони, ймовірно, поділяють багато характеристик вашого спільного друга".

7. Залишайтеся на зв'язку

Після того, як ви поспілкувалися з людиною та обмінялися контактними номерами, не забудьте зателефонувати або надіслати їй повідомлення, стверджує О’Браєн. Зателефонуйте їм і попросіть про наступну зустріч. Або ви також можете спілкуватися по телефону. Відкриватися комусь часто — це дуже важливо для розвитку міцної дружби, доки це не турбує іншу людину.

8. Скажіть "так"

Це вказівка, якою актори користуються під час імпровізації, і вона також стосується нових друзів. Гуаріно пояснює, що відповідь "так" може виглядати як відкритість до спроб нових речей, але це також може виглядати як просто відкритість до того, куди вас заведе розмова.

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9. Підвищуйте впевненість у собі

Коли ви впевнені і подобаєтеся собі, іншим легше побачити у вас ці якості, зазначає Міллер. Подобатися собі та бути в здоровому розумовому та емоційному стані є важливим кроком до встановлення нових стосунків. Метою має бути не лише створення дружби, а й її підтримка.

10. Посміхніться

О’Браєн пояснює, що посмішка, зоровий контакт з кимось, позитивно вплинуть на іншу людину. Розмова з теплою усмішкою та постійний зоровий контакт змушує іншу людину почуватися комфортно та зацікавлено в розмові.

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