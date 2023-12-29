Качка в духовці: рецепт неймовірно смачної страви на новорічний стіл (відео)

Качку для маринування та запікання краще брати молоду. Коли будете занурювати її в маринад, стежте, щоб вона лежала грудкою вниз. Якщо приготувати все правильно, вона вийде дуже смачною та соковитою.

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Соковита качка з рум'яною скоринкою, запечена в духовці, — одна з найкращих страв на Новий рік. Рекомендуємо приготувати її за рецептом відомого одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Неймовірний маринад, правильне запікання — і ви отримаєте нереально смачну качечку з рум'яною скоринкою.

Качка в духовці

Інгредієнти:

качка – 2 кг.

Для маринаду:

соєвий соус – 150 мл;

біле вино – 150 мл;

чебрець – 3-4 гілочки;

часник – 4 зубчики;

цедра апельсина – 1 шт;

сік апельсина – 2 шт.

кориця – 1 паличка;

лавровий лист – 4 шт;

духмяний перець – 8 шт;

сіль – 1 ст. л;

вода – 700-800 мл.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти для маринаду добре перемішати. Залити ними качку у великому посуді, помістивши її грудкою вниз. Витримати її в маринаді 24 години.

Після закінчення цього часу помістити качку в пакет для запікання і відправити на 30 хвилин у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, щоб качка прогрілася.

Потім зверху рукав, у якому запікається птах, накрити фольгою, щоб шкіра швидко не згоріла, і відправити в духовку з тією ж температурою на півтори години.

Зелені яблука помити, порізати, карамелізувати їх на сковорідці з цукром. У качці з'являється не дуже приємний рожевий сік, акуратно його витягти, щоб він не вбрався в яблука, і наповнити качку яблуками.

У духовці вже на чистому деку готувати качку до красивого кольору.

Щоб переконатися, що качка готова, проткніть її шпажкою. Зверніть увагу на сік, який виділився в місці проколу. Якщо він світлий і прозорий, значить, м'ясо готове, якщо каламутний — страву варто ще потримати в духовці.

Раніше Фокус писав, як приготувати качку по-донецьки.