Просто і вишукано: паштет із курячої печінки з фініками

Приготуйте цей ніжний паштет із незвичайним інгредієнтом для святкового столу. Красиво подати його можна на підсмажених тостах, прикрасивши маслинами та каперсами.

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Паштет із курячої печінки з фініками — чудове поєднання солодощів і пікантності, що ідеально підходить для крекерів і брускеток. Ця ніжна намазка додасть вишуканості вашому столу і порадує гостей своїм незвичайним смаком. Рецептом печінкового паштету з фініками поділився сайт Shef Donna.

Інгредієнти:

куряча печінка — 600 г;

ріпчаста цибуля — 60 г;

фініки — 100 г;

арахіс — 50 г;

біле вино або яблучний сидр чи коньяк — 100 мл;

вершкове масло — 60 г;

вершки — 120 г (або сухе молоко 30 г + 120 мл бульйону);

рослинна олія;

петрушка;

часник, сіль, чорний перець, чебрець.

Приготування

Крок 1

Дрібно нарізану цибулю обсмажуємо з рослинною олією до м'якості, знадобиться 5-6 хвилин і дві столові ложки олії.

Крок 2

Курячу печінку кладемо в киплячу солону воду. Відварюємо 5 хвилин після закипання води. Відкидаємо на друшляк.

Крок 3

Відварену печінку кладемо в сковороду. Додаємо дрібно нарізані фініки. Наливаємо біле вино, яблучний сидр або коньяк.

Крок 4

Додаємо 2 столові ложки дрібно нарізаної петрушки. За смаком солимо і перчимо, насипаємо половину чайної ложки сушеного чебрецю.

Крок 5

Арахіс товчемо в ступі. Насипаємо товчені горіхи в сковороду. Додаємо подрібнений зубчик часнику.

Крок 6

Обсмажуємо печінку з приправами 7-10 хвилин.

Крок 7

Перемелюємо готову курячу печінку в м'ясорубці. Додаємо нарізане кубиками розм'якшене вершкове масло.

Крок 8

Змішуємо масло з теплою печінкою та вершками (або додаємо сухе молоко та бульйон).

Крок 9

Вимішуємо, пробуємо на сіль, охолоджуємо в холодильнику.

Крок 10

Паштет із курячої печінки з вершками зберігатиметься в морозилці кілька місяців, у холодильнику — 48 годин.

Крок 11

Для святкової подачі намащуємо паштет на крекер, тости чи брускет. Зверху викладаємо трохи зеленої цибулі, маслини та каперси. Смачного!

Нагадаємо, красивий і простий рецепт печінкового паштету з яблучним желе. Ніжний паштет із печінки з нотками мускатного горіха чудово поєднується за смаком із яблуками та корицею. А дві різні текстури в одній страві зроблять її по-справжньому цікавою.

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