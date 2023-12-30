Просто і вишукано: паштет із курячої печінки з фініками
Приготуйте цей ніжний паштет із незвичайним інгредієнтом для святкового столу. Красиво подати його можна на підсмажених тостах, прикрасивши маслинами та каперсами.
Паштет із курячої печінки з фініками — чудове поєднання солодощів і пікантності, що ідеально підходить для крекерів і брускеток. Ця ніжна намазка додасть вишуканості вашому столу і порадує гостей своїм незвичайним смаком. Рецептом печінкового паштету з фініками поділився сайт Shef Donna.
Інгредієнти:
- куряча печінка — 600 г;
- ріпчаста цибуля — 60 г;
- фініки — 100 г;
- арахіс — 50 г;
- біле вино або яблучний сидр чи коньяк — 100 мл;
- вершкове масло — 60 г;
- вершки — 120 г (або сухе молоко 30 г + 120 мл бульйону);
- рослинна олія;
- петрушка;
- часник, сіль, чорний перець, чебрець.
Приготування
Крок 1
Дрібно нарізану цибулю обсмажуємо з рослинною олією до м'якості, знадобиться 5-6 хвилин і дві столові ложки олії.
Крок 2
Курячу печінку кладемо в киплячу солону воду. Відварюємо 5 хвилин після закипання води. Відкидаємо на друшляк.
Крок 3
Відварену печінку кладемо в сковороду. Додаємо дрібно нарізані фініки. Наливаємо біле вино, яблучний сидр або коньяк.
Крок 4
Додаємо 2 столові ложки дрібно нарізаної петрушки. За смаком солимо і перчимо, насипаємо половину чайної ложки сушеного чебрецю.
Крок 5
Арахіс товчемо в ступі. Насипаємо товчені горіхи в сковороду. Додаємо подрібнений зубчик часнику.
Крок 6
Обсмажуємо печінку з приправами 7-10 хвилин.
Крок 7
Перемелюємо готову курячу печінку в м'ясорубці. Додаємо нарізане кубиками розм'якшене вершкове масло.
Крок 8
Змішуємо масло з теплою печінкою та вершками (або додаємо сухе молоко та бульйон).
Крок 9
Вимішуємо, пробуємо на сіль, охолоджуємо в холодильнику.
Крок 10
Паштет із курячої печінки з вершками зберігатиметься в морозилці кілька місяців, у холодильнику — 48 годин.
Крок 11
Для святкової подачі намащуємо паштет на крекер, тости чи брускет. Зверху викладаємо трохи зеленої цибулі, маслини та каперси. Смачного!
Нагадаємо, красивий і простий рецепт печінкового паштету з яблучним желе. Ніжний паштет із печінки з нотками мускатного горіха чудово поєднується за смаком із яблуками та корицею. А дві різні текстури в одній страві зроблять її по-справжньому цікавою.
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