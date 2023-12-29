Топ-7 стрижок, які будуть популярними у 2024 році

У 2023 році всі любили стрижку боб у різних варіаціях. Але перед Новим роком є свіжий погляд. І стилісти розповіли, які стрижки будуть популярні у 2024 році.

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Хоча більшість полюбляє надихатися трендами з TikTok, або образами знаменитостей, але модні експерти проконсультувалися з перукарями, стилістами та колористами. І вже вони спрогнозували, які стрижки будуть популярні у 2024 році. Про це пише Refinery29.

У 2023 році все було присвячено бобам — особливо любили італійський боб. На 2024 рік сім професіоналів спрогнозували кілька тенденцій.

Багатошарова стрижка

Вінні Жісмонді, перукар популярного салону Hairrari, вважає, що багатошарова стрижка стане найбільшою тенденцією року для середньої довжини волосся.

Багатошарова стрижка

Чому це в тренді: ця стрижка пасує для людей будь-якої статі та структури волосся, ідеально підходить для тих, хто хоче відростити волосся і зберегти деяку довжину і форму.

Як про це попросити: якщо ви хочете зробити коротку стрижку або хочете зберегти деяку довжину, попросіть обстригти квадратні шари.

М'який боб

Прісцилла Валлес, знаменита перукарка, вважає, що м'який, або французький боб стане популярним у 2024 році. Уявіть собі коротку стрижку з м'якими шарами, які спадають прямо під мочку вуха.

М'який боб

Чому це в тренді: цей стиль зародився в Європі в 1920-х роках, але відтоді став загальновизнаною класикою. Це легкий і кокетливий образ, що імітує паризький і європейський стиль.

Як про це попросити: це, безумовно, одна з найскладніших стрижок, яку зробити правильно. Майстру краще показати фото. Важливо враховувати природну текстуру вашого волосся і вашу готовність укладати волосся. Краще озброїтися круглою щіткою під час сушіння феном, щоб волосся було гладким, але об'ємним. І можна використовувати легкий лак для завершення зачіски і розгладжувальну сироватку на кінчиках, щоб волосся залишалося здоровим і зволоженим.

"Екстремальне" волосся

Гаррі Джош, знаменитий перукар і засновник бренду, вважає, що будуть у моді коротке волосся і яскраві кольори. "Я відчуваю, що ми живемо в бунтівний період у світі, і люди втомилися і хочуть змін, щоб вийти за рамки норми. Я думаю, що Doja Cat — чудовий приклад екстремального, радикального стилю", — каже він.

"Екстремальне" волосся

Чому це в тренді: це ознака нашого часу. За останнє десятиліття ми спостерігали дуже багато одних і тих самих тенденцій у сфері волосся, і я думаю, що на нас чекає серйозне зрушення, і я вірю, що наступний рік стане його початком.

Як попросити: Обов'язково принесіть фотографії! Намагайтеся дотримуватися стилістів, які вже робили подібні стрижки раніше, наш звичайний стиліст може виявитися не найкращим помічником для таких радикальних змін. Якщо ви бачите стрижку, яка вам подобається, просто запитайте, де людина стриглася.

Укорочена "Рейчел"

Перукар Метт Ньюман вважає, що в трендах буде багатошарова стрижка "Рейчел", названа так на честь Рейчел з "Друзів".

Укорочена "Рейчел"

Чому це в тренді: вона буде популярною, тому що це природний розвиток наявної тенденції на короткі стрижки. Минулої осені спостерігалася величезна тенденція до коротких бобів, і 2024 року ми побачимо, як усі ці стрижки відростуть.

Як про це попросити: найкращий спосіб відростити боб — це підстригати і надавати форму шарам протягом року, поки довжина не повернеться. Якщо ви просите про цю стрижку, найважливіша частина розмови зі стилістом — з'ясувати, що для вас означають "шари". Хочете побачити свій найкоротший шар над вухом? Дуже важливо визначити розташування найкоротшого шару.

Укорочена стрижка піксі

Родріго Паділья, перукар салону Jenna Perry Hair, вважає, що саме текстурована стрижка піксі — буде головною стрижкою 2024 року. Цей стиль являє собою сучасний погляд на класичну стрижку піксі, що характеризується текстурованими шарами і трохи більшою довжиною на маківці.

Укорочена стрижка піксі

Чому це в тренді: історія стрижки піксі бере початок у 1950-х роках, коли такі зірки, як Одрі Хепберн, популяризували короткий і шикарний стиль. Сучасна версія має текстуру, що робить її придатною для ширшого спектра форм обличчя і типів волосся.

Як попросити про це: щоб запросити текстуровану або коротку стрижку піксі, люди повинні попросити піксі з текстурованими шарами для додання руху й об'єму. Під час вибору враховуються форма обличчя, густота волосся й особисті переваги в стилі.

Боб 1990-х

Джордан Люгер, перукар салону Jenna Perry Hair, вважає, що боб у стилі Вікторії Бекхем кінця 1990-х буде головною стрижкою року.

Боб 1990-х

Чому це в тренді: короткі стрижки, особливо боб у стилі 90-х, будуть популярні, тому що жінки починають розуміти, що довге волосся — не єдиний показник нашої жіночності. Останнім часом Джордан помітив, що все більше і більше його клієнток обирає саме цей стиль.

Як про це попросити: показати фото і пояснити, наскільки коротку стрижку ви хочете.

"Легка" стрижка

Стилістка Ганна Кессіді вважає, що 2024 рік буде роком "легких" стрижок, що для різних людей може означати різні речі. Вона це розглядає, як прийняття вашої природної текстури таким чином, щоб ви могли звести до мінімуму укладку, приділяти першочергову увагу здоров'ю волосся і розподіляти відвідування по догляду.

"Легка" стрижка

Чому це в тренді: зараз ми звертаємо увагу на два важливі рушійні фактори: практичність і гнучкість. Я знаю, що це, ймовірно, не звучить сексуально чи шумно, але ми живемо в епоху, коли уважність до наших фінансів є необхідністю, а йти в ногу з циклом трендів просто неможливо. Тому перед перукарями стоїть завдання створити образи, які з часом відростатимуть і матимуть витончений вигляд. Завдяки урокам TikTok і YouTube люди отримують ширші знання в галузі стилізації своїми руками, тому створювати безліч різних стилів стало простіше, ніж будь-коли, просто замінюючи один інструмент або техніку на інший.

Як про це попросити: по-перше, сходіть до стиліста, у якого ви і будете стригтися потім. Легка зачіска — це марафон, а не спринт. Вам потрібен стиліст, який розуміє природний стан і структуру вашого волосся і може розповісти вам про спосіб життя, про те, що вам подобається або що вас дратує у вашому волоссі, а також про те, чого ви хочете досягти.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, яка стрижка стала найпопулярнішою цієї зими. Таку ж носить Дженна Ортега.