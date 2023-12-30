Святковий шедевр: буженина в медовому соусі
Ніжна й ароматна домашня буженина — ідеальна страва для святкового застілля. До того ж готується вона дуже просто.
Буженина в медовому соусі — це вишукана та смачна страва, яка додасть особливої атмосфери будь-якому святковому столу. Щоб приготувати буженину, вам знадобиться цілісний шматок м'яса вагою не менше кілограма, який потрібно замаринувати, а потім запекти в духовці. Запікання м'яса великим шматком робить його напрочуд соковитим і ароматним. Рецептом буженини в медовому соусі поділився сайт Shef Donna.
Інгредієнти:
- свинина (лопатка, шия) — 1,1 кг;
- сіль — 50 г;
- мед — 50 г;
- лавровий лист — 4 шт;
- гвоздика, чорний і духмяний перець — за смаком;
- часник — 5 зубчиків;
- соєвий соус — за смаком;
- хмелі-сунелі — 1 ст. л.;
- рослинна олія — за смаком.
Приготування
Крок 1
Видаліть плівки з м'яса, залишивши тонкі смужки жиру по краях шматка.
Крок 2
Відміряйте воду для приготування маринаду. Для цього помістіть м'ясо у велику каструлю і залийте холодною водою так, щоб вона покривала його на 1-2 см. Воду злийте в сотейник.
Крок 3
Додайте у воду сіль, чорний перець, лавровий лист, гвоздику, часник і запашний перець. Варіть 5 хвилин після закипання. Зніміть з вогню, додайте половину меду й остудіть до кімнатної температури.
Крок 4
Залийте м'ясо холодним маринадом і поставте в холодильник на 24 години.
Крок 5
Обсушіть буженину паперовим рушником. Дістаньте з маринаду часник і нашпигуйте ним м'ясо. Для цього тонким ножем робіть глибокі проколи в шматку м'яса і в прорізи, що утворилися, вкладайте зубчики часнику.
Крок 6
Змішайте мед, соєвий соус і рослинну олію, що залишилися. Обмажте м'ясо цією сумішшю і посипте хмелі-сунелі з усіх боків.
Крок 7
Загорніть буженину в папір для випічки і перев'яжіть кулінарною ниткою. Потім загорніть у фольгу і покладіть на деко.
Крок 8
Запікайте за 200 градусів Цельсія 10 хвилин, потім знизьте температуру до 150 градусів і продовжуйте готувати ще 50 хвилин.
Крок 9
Дайте буженині охолонути, потім розпакуйте. Сік, що виділився під час запікання, використовуйте для приготування соусу до м'яса.
Нагадаємо, рецепт свинини, запеченої в духовці. Смачне та соковите м'ясо, запечене в духовці, — ідеальна гаряча страва для святкового столу.
Раніше Фокус писав, як приготувати свинину, тушковану в молоці. Свинина, приготована в молоці, має дуже яскравий аромат і ніжну консистенцію. Така страва прикрасить будь-який святковий стіл.