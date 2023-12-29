IT-мільярдер Браян Джонсон показав, що їсть заради збереження вічної молодості

Браян Джонсон почав змінювати свій спосіб життя у 2019-му. Зараз, стверджує він, у нього шкіра 28-річної людини, серце 37-річної, а об'єм легенів, як у 18-річного.

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46-річний підприємець у галузі біотехнологій Браян Джонсон, який прославився тим, що перелив собі плазму крові свого 17-річного сина, щоб зробити себе молодшим і повернути старіння назад, витрачає до двох мільйонів доларів на рік на інтенсивний режим під назвою Project Blueprint. У його рамках він дотримується суворої рослинної дієти, що включає суміш твердої та м'якої їжі, пише Business Insider.

Більшу частину своїх статків мільярдер накопичив, заснувавши компанію з обробки платежів Braintree і продавши її eBay за 800 мільйонів доларів у 2013 році. Але він визнає, що протягом багатьох років ухвалював деякі неправильні рішення щодо здоров'я, зокрема зловживав вуглеводами і цукром до пізньої ночі.

У 2019 році він почав змінювати свій спосіб життя. Зараз чоловік починає день зі смузі "Зелений гігант", наповненого добавками. На обід у нього може бути миска з овочами, а на десерт — фруктово-горіховий пудинг.

За його словами, він споживає близько 1977 калорій на день, а прийоми їжі у нього з 6 до 11 години ранку, причому о 8 ранку він обідає.

Разом з експертами в галузі охорони здоров'я Браян розробив рецепти дієти, запитуючи "тіло, що йому потрібно", щоб кожна калорія "боролася за своє життя". Жоден з інгредієнтів у його раціоні не є просто "зручним, крутим або модним", але нібито працює на його тіло, пояснив він у відео на своєму каналі YouTube.

Раніше Джонсон зізнавався, що ці рецепти допомогли йому позбутися тяги до нездорової їжі.

Крім дієти, мільярдер щодня вживає десятки добавок, займається спортом і проходить регулярні медичні огляди, включно з аналізами крові та МРТ. Його прагнення до молодості навіть привело його на віддалений карибський острів, де він отримав ін'єкційну генну терапію по $25 тис. за дозу.

Мільярдер стверджує, що Project Blueprint допоміг йому досягти шкіри 28-річної людини, серця 37-річної людини та об'єму легень 18-річної.

Нещодавно на своєму каналі YouTube він розмістив покрокові відеоролики з улюбленими рецептами страв, які, за його словами, уповільнюють старіння. Серед них — суп "супер овоч" і горіховий пудинг із насінням чіа, гороховим білком і ягодами.

Раніше Фокус писав, що мільярдер, який перелив собі кров сина заради омолодження, розкрив новий секрет.