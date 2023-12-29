Курячий паштет із сюрпризом у духовці: смачна закуска до свята
Приготуйте чудовий курячий паштет із яйцями за цим рецептом, і він стане вашим улюбленим частуванням для святкового столу та сімейних вечерь.
Здивуйте своїх гостей паштетом із м'яса птиці з вареними яйцями, запеченим у духовці. Паштет вийде соковитим, якщо загорнути його в курячу шкірку або бекон. Так усі соки, які виділяться під час запікання, залишаться всередині, і буде неймовірно смачно. Рецептом курячого паштету, який прикрасить ваш святковий стіл, поділився сайт Shef Donna.
Інгредієнти:
- куряче філе (грудка) — 400 г;
- курячий жир — 40 г;
- варена курка — 200 г;
- шкіра з 2-х курячих грудок (або кілька великих скибочок бекону);
- бульйон — 50 мл;
- цибулина — 1 шт;
- яйця, зварених круто — 3 шт;
- улюблені приправи, сіль, перець — за смаком;
- мед, соєвий соус, рослинна олія — для глазурі.
Приготування
Крок 1
Підготуйте продукти. Наріжте куряче філе та жир. Для обгортання паштету візьміть два великі шматки курячої шкіри.
Крок 2
Подрібніть у блендері куряче філе, жир, цибулю, приправи і бульйон до однорідності.
Крок 3
Наріжте варену курку зі шкірою та змішайте із сирим фаршем.
Крок 4
Розкладіть шкіру, на неї викладіть половину фаршу і покладіть зверху варені яйця.
Крок 5
Додайте фарш, що залишився, накрийте другим шматком шкіри і сформуйте паштет.
Крок 6
Викладіть паштет у форму для кексу, застелену папером для випічки.
Крок 7
Запікайте в попередньо розігрітій до 170 градусів духовці 45-50 хвилин.
Крок 8
За 10 хвилин до готовності змішайте мед, соєвий соус і олію. Дістаньте паштет із духовки, змастіть верх медовою глазур'ю і допечіть за 190 градусів.
Нагадаємо, рецепт святкової закуски — рулету з курячого філе з болгарським перцем та омлетом. Страву дуже легко приготувати. Курячий рулет можна подати на будь-який святковий стіл. У розрізі, завдяки червоному перцю, він має дуже ефектний вигляд.
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