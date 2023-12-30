Польський карчек із грибним соусом: простий рецепт для особливого випадку

Приготуйте карчек за класичним польським рецептом. Це ідеальний вибір для святкового обіду або сімейної вечері.

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Карчек — це ошийок свинячої туші, який у Польщі готують із соусом із грибів, вершків і сметани. Ця страва готується дуже просто, але виходить смачною і має дуже апетитний вигляд. Про те, як приготувати традиційний польський карчек, розповів сайт Smachno.Ua.

Карчек ідеально підходить як для святкового столу, так і для ситного обіду чи вечері в родинному колі. Традиційно м'ясо для карчека готують на грилі, але його можна посмажити і на звичайній сковороді.

Інгредієнти:

свинячий ошийок — 250 г;

гриби білі, обсмажені з цибулею — 60 г;

сметана — 50 г;

вершки — 50 г;

соняшникова олія — за смаком;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Приготування

Крок 1

Посоліть і поперчіть свинину, обсмажте її з двох боків на сковорідці, потім доведіть до готовності в духовці за 180°C.

Крок 2

Для приготування соусу помістіть гриби в каструлю, додайте сметану, вершки, сіль і доведіть до кипіння, потім зніміть соус із вогню.

Крок 3

Готове м'ясо викладіть на порційну тарілку, поруч налийте соус із білих грибів. Подавайте карчек із відвареною картоплею або картопляними галушками.

Нагадаємо рецепт класичної печені зі свинини. Цю ситну та смачну страву можна приготувати з різними овочами та грибами.

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