Неймовірно просто й ароматно: запечена ціла курка з лимоном і розмарином

Перенесіться в атмосферу домашнього затишку з цим простим, але дуже смачним рецептом, який ідеально пасує до будь-якого гарніру. Легко приготувати, ще простіше насолоджуватися.

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Чи любите ви домашню кухню та смачні вечері в колі сім'ї? Цей рецепт запеченої курки з лимоном і розмарином ідеально підходить для створення затишної атмосфери за столом. Легкий у приготуванні та неймовірно смачний, він стане чудовим вибором для сімейного обіду або святкової вечері. Рецептом приготування курки цілком у духовці поділився сайт Shuba.

Інгредієнти:

курча — 1 шт;

часник — 1 головка;

цибуля жовта ріпчаста — 2 шт;

лимон — 1 шт;

корінь імбиру свіжий — 15 г;

розмарин — 2 гілочки;

картопля — 5 шт;

томати чері — 10 шт;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

рослинна олія.

Приготування

Крок 1

Розігрійте духовку до 160℃, використовуйте режим верхнього і нижнього гриля з конвекцією. Курча ретельно вимийте та просушіть паперовим рушником.

Крок 2

Підготуйте всі інгредієнти:

очистіть часник і притисніть його, або розріжте поперек цілу головку;

цибулю очистіть і наріжте на чверті;

лимон розріжте поперек на дві половини;

імбир наріжте пластинками завтовшки 2-3 мм;

картоплю вимийте або очистіть, поріжте на четвертинки;

томати промийте.

Крок 3

Підготуйте рукав для запікання, зав'язавши його з одного боку. Покладіть на дно рукава картоплю, цибулю, часник, томати та імбир. Зверху покладіть курча.

Крок 4

Видавіть на ціпленка сік однієї половини лимона. Другу половину покладіть всередину курчати разом із розмарином. Додайте сіль і рослинну олію.

Крок 5

Зав'яжіть рукав з іншого боку й акуратно струсіть, щоб усе добре перемішалося. Помістіть рукав у духовку на 30-40 хвилин, залежно від розміру курчати.

Крок 6

Щойно курча буде готове, вийміть його з духовки, викладіть на глибоке блюдо для подачі, акуратно розріжте та витягніть використаний рукав. Подавайте курча з улюбленим соусом, відвареним рисом і овочевим салатом на гарнір.

Нагадаємо рецепт смачної страви на вечерю — курячі ніжки на сковороді. Вам знадобиться тільки курка та приправи.

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