Стильно, барвисто і вишукано: топ 15 святкових коктейлів

Гарне шампанське чи просекко — це традиційно. Але ось пригостити друзів і близьких чудовими новорічними коктейлями — вдала ідея.

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Хочете завершити рік стильно і зі смаком? Безумовно, гарне шампанське або просеко ніхто не скасовує — це традиційно. Але ось пригостити ваших друзів і близьких чудовими новорічними коктейлями було б непогано. Побалувати себе можна як алкогольними напоями, так і спокійними, майже дитячими, щоб відзначити новорічну ніч без надмірностей. Пропонуємо вам рецепти знаменитого журналу Marie Claire і підіймаємо тост за все хороше, що має до нас прийти у 2024 році.

Sunset Spritz

Свіжий, легкий і пікантний коктейль із тропічними ароматами для сонячного аперитиву. Час приготування — 5 хвилин.

Інгредієнти на 1 людину:

50 мл MARTINI® Floreale без алкоголю;

25 мл ананасового соку;

10 мл свіжовичавленого лимонного соку;

дрібка солі;

преміум тонік.

Прикрасьте келих льодом. Додайте безалкогольний MARTINI® Floreale, ананасовий сік, лимонний сік і тонік преміум-класу.

Акуратно перемішайте. Прикрасьте свіжою м'ятою, лимоном і лаймом. Додайте дрібку солі. Насолоджуйтеся!

Щоб урізноманітнити задоволення, можна використовувати безалкогольний Vivace Vivace з MARTINI® Vibrante.

Вогняне шампанське

Цей шикарний і гламурний рецепт коктейлю ідеально підійде для романтичної зустрічі. В його основі лежить домашній імбирний сироп, який додасть бадьорості та дуже ароматні жувальні нотки лічі. Час приготування — 10 хвилин + 2 години на охолодження.

Інгредієнти на 8-12 осіб:

2 пляшки охолодженого шампанського брют;

80 г цукрової пудри;

8-12 лічі;

1 см свіжого імбиру.

Очистіть і натріть імбир. Покладіть його з цукром у невелику каструлю. Додайте 15 мл води, доведіть до сильного вогню і варіть до консистенції густого сиропу, не даючи йому забарвитися (близько 5 хвилин). Дати повністю охолонути і профільтрувати.

Очистіть лічі та дайте охолонути. При подачі на дно кожної склянки-тюльпана покладіть по лічі. Зверху полийте 1 сантиметром імбирного сиропу і залийте добре охолодженим шампанським. Подавайте негайно.

Маргарита з червоним апельсином

Елегантний, оригінальний і барвистий, цей знаменитий мексиканський коктейль матиме чудовий вигляд як аперитив на вашій новорічній вечірці. Текіла, куантро, сік червоного апельсина, лайм, сироп із тростинного цукру і колотий лід створюють свіжий, насичений вітамінами і пікантний результат. Час приготування — 10 хвилин.

Інгредієнти на 4 особи:

32 мл текіли;

16 мл лікеру куантро;

2 червоних апельсини;

2 лайми;

8 мл сиропу з тростинного цукру;

колотий лід для подачі;

сіль для подачі.

Вимийте та обсушіть апельсини. Наріжте 4 тонких скибочки з чвертю для прикраси. Решту вичавіть. Також вичавіть лимони.

У великому глечику змішайте соки з куантро і текілою. Додайте сироп і добре перемішайте.

Насипте на тарілку невелику купку солі. Змочіть зовнішній край 4 келихів для мартіні часточкою апельсина, потім занурте краї в сіль, щоб вони злегка покрилися.

Заповніть їх попередньою сумішшю, а потім зверху посипте колотим льодом. Прикрасьте кожну склянку часточкою апельсина і подавайте.

Гіркий зимовий коктейль

Це простий і водночас незвичний коктейль, чиї нотки ялиці та каштана занурять вас в атмосферу свята з першого ковтка. Час приготування — 5 хвилин.

Інгредієнти на 1 людину:

3 мл Bitter Fleur de Bière® Frisson d'Hiver;

25 мл бурштинового пива або темного елевого (стаута);

1 лимон;

кілька листків м'яти.

Натріть краї склянки листям м'яти. Помістіть 3 мл Amer Fleur de Bière® Frisson d'Hiver у пивний келих. Потім додайте туди 25 мл пива.

Розріжте лимон на четвертинки. Помістіть 1 часточку лимона на край склянки. Додайте м'яту в мус. Киньте лимон у склянку для більшої свіжості.

Малиновий суп із шампанським

Цей коктейль із цікавою назвою особливо популярний на вечірках завдяки святковості та вишуканості. Час приготування — 10 хвилин.

Інгредієнти на 12 осіб:

120 мл шампанського;

250 г свіжої або замороженої малини;

20 мл лікерів куантро або Гран-Марньє;

30 мл лимонного соку;

20 мл тростинного сиропу.

Заздалегідь змішайте в красивій салатниці сік цитрусових, тростинний сироп, куантро і малину. Накрийте кришкою і залиште настоюватися на 12 годин у холодильнику. Поставте шампанське в холодильник на ніч.

Коли будете готові до подачі, додайте в салатник шампанське, перемішайте і відразу ж подавайте.

Шампанське можна замінити недорогим ігристим вином, наприклад Crémant d'Alsace.

Коктейль "Чам-Чам"

Спробуйте цей елегантний коктейль, зроблений на основі шампанського брют і малинового лікеру, а потім доповнений кулькою малинового сорбету. Якщо немає малини, її можна замінити полуницею. Час приготування — 3 хвилини.

Інгредієнти на 1 людину:

9 мл шампанського;

2 мл малинового лікеру типу шамбор;

1 ложка малинового сорбету;

1 свіжа малина;

1 зубочистка.

У келих налийте малиновий лікер і залийте шампанським брют. Помістіть малиновий сорбет у склянку. Наколіть малину зубочисткою і прикрасьте нею склянку. Подавайте негайно.

Шампансько-гранатовий коктейль

Досить простий рецепт, що дає змогу в останню хвилину приготувати оригінальний коктейль із шампанським. Час приготування — 3 хвилини.

Інгредієнти на 6 осіб:

25 мл гранатового соку;

1 пляшка шампанського;

1 гранат за бажанням.

Вийміть із граната зерна і вичавіть із них сік. Налийте по 1/3 гранатового соку в келихи. Додайте шампанського. Можна посипати коктейлі кількома зернами граната й відразу подавайте їх.

Коктейлі можна зробити з іншими соками — чорносмородиновим або малиновим. У такому разі обирайте сік, що містить тільки фрукти.

Коктейль "Міс Лінкольн"

Солодкий і пікантний, цей безалкогольний коктейль потішить смаки багатьох. І хоча цей коктейль гарний для літніх вечірок, він стане улюбленим і для новорічних. Час приготування — 5 хвилин.

Інгредієнти на 1 людину:

1 мл рожевого сиропу;

2 мл сиропу бузини;

4,5 мл лимонаду;

4,5 мл газованої води.

Налийте сироп троянди та сироп квіток бузини у великий бокал на ніжці. Додайте лимонад і газовану воду. Прикрасьте кількома кубиками льоду. І насолоджуйтеся!

Для ще більшої свіжості посипте кількома скибочками грейпфрута.

Коктейль Spritz

Цей італійський коктейль продовжує завойовувати шанувальників, тож будьте певні — він завоює і ваших гостей. Час приготування — 5 хвилин.

Інгредієнти на 1 людину:

3 мл просекко;

2 мл апероля;

1 об'єм газованої води;

шматочок апельсина — за бажанням.

У великий шар-келих налийте просекко, потім додайте апероль. Завершіть усе газованою водою. Можна додати кубики льоду і прикрасити часточкою апельсина.

Якщо у вас часом немає просекко, можна використовувати креман-брют.

Коктейль "Снігова куля"

Аромати свята поєдналися в цьому різдвяному коктейлі з горілки, мексиканського кавового лікеру, збитих вершків і кориці. Смачний і теплий рецепт від Schweppes, що ідеально підходить для підсмажування на теплому вогні. Час приготування — 2 хвилини.

Інгредієнти на 1 людину:

5 мл горілки;

1 мл кавового лікеру калуа;

збиті вершки;

молочна піна;

1 паличка кориці.

Цей коктейль готується за допомогою шейкера. Додайте всі інгредієнти, а саме горілку, лікер калуа та збиті вершки.

Струсіть суміш протягом кількох секунд, потім перелийте в келих для мартіні поверх шару колотого льоду. Додайте хмару молочної піни та прикрасьте паличкою кориці. Цей коктейль також можна подавати з десертом і різдвяним печивом.

Коктейль "Людина в червоному"

Барвиста, свіжа і смачна — у цьому напої є все, що потрібно, аби насолодитися довгим новорічним вечором. Час приготування — 5 хвилин.

Інгредієнти на 1 людину:

3 мл журавлинного соку;

50 мл соку маракуї;

1 мл соусу з червоних фруктів;

2 мл малинового сиропу.

Налийте соус із червоних фруктів і малиновий сироп у склянку. Додайте журавлинний сік і сік маракуї, потім перемішайте.

Додайте кубики льоду і знову перемішайте. Для прикраси додайте трохи червоних фруктів, наприклад малини або ожини.

Коктейль "Ле Гранд Май Тай"

Усі смаки лікеру Гран Марньє розкриваються тут, у цьому унікальному коктейлі. Складається з лікеру, приготованого з коньяку і гірких апельсинів, рому, ячмінного сиропу і лимонного соку, — Le Grand Maï Tai, що таїтянською означає "не з цього світу". Час приготування — 5 хвилин.

Інгредієнти на 1 людину:

30 мл лікеру Гран Марньє або шампанського Кордон Руж;

60 мл рому Appleton Estate;

15 мл сиропу оргеата;

15 мл свіжовичавленого лимонного соку;

скибочка лимона, м'ята і лист ананаса для прикраси.

Змішайте лікер Grand Marnier, шампанське Cordon Rouge, ром Appleton Estate, ячмінний сироп і сік одного свіжого лимона в шейкері та збовтайте з льодом.

Процідіть і перелийте в келих. Прикрасьте.

Коктейль "Царська нарізка"

Цей коктейль, створений знаменитим барменом Shangri-La Крістофом Леже з апельсинової горілки, трав'яного лікеру і шампанського, дуже оригінальний і смачний. Час приготування — 3 хвилини.

Інгредієнти на 1 людину:

1,5 мл горілки зі смаком апельсина;

1,5 мл Dantziger Golwasser (лікер із коренів і трав);

12 мл шампанського;

1 тонка смужка апельсинової цедри.

У келих для шампанського налийте горілку зі смаком апельсина і Dantziger Goldwasser. Доповніть шампанським, прикрасьте тонкою смужкою апельсинової цедри й одразу ж насолоджуйтеся.

Ігристий сидр із гранатовою сангрією

Типовий іспанський коктейль — синонімом свята та веселощів. Свіжий і такий, що втамовує спрагу, він особливо цінується влітку як аперитив. Однак для новорічної вечірки — саме те! До речі, базовий рецепт можна нескінченно адаптувати. Спробуйте не тільки сидр і каву (ігристе вино з Каталонії, для якого використовують сорти винограду Макабеу, Парельяда, Шарелло, а інколи й Шардоне та Мальвуазі), а й ігристе вино, коньяк, яблуко та зерна граната! Час приготування — 20 хвилин.

Інгредієнти на 8 осіб:

3 яблука, нарізаних скибочками;

1 склянка коньяку;

3 склянки сидру;

3/4 пляшки ігристого вина;

100 г зерен граната.

Висипте яблука на дно глечика або салатника. Влийте коньяк, сидр та ігристе. Змішайте все. Додайте зерна граната, поставте в холодильник на кілька годин, потім подавайте з кубиками льоду.

Коктейль Crémant

Цей коктейль грає на контрастах, поєднуючи солодкість ванілі та гіркоту грейпфрута, характер горілки та вишуканість Crémant de Die. Час приготування — 5 хвилин.

Інгредієнти на 1 людину:

½ стручка ванілі;

20 мл свіжовичавленого грейпфрутового соку;

15 мл свіжовичавленого лимонного соку;

30 мл горілки;

20 мл Triple Sec;

45 мл Crémant de Die.

Розріжте стручок ванілі навпіл, а потім розріжте його вздовж. Видаліть м'якоть, додайте до неї сік грейпфрута, сік лимона, горілку і лікер Triple Sec.

Додайте кубики льоду й енергійно перемішайте. Перелийте вміст у склянку, профільтрувавши через ситечко, потім додайте Crémant de Die Jaillance.

Злегка перемішайте, щоб вирівняти смак. Подавайте коктейль із часточкою грейпфрута і другою половиною стручка ванілі.

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