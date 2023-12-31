103-річна лікарка, яка практикує, розкрила свій секрет довголіття та енергійності (фото, відео)

У майже 70 років Гледіс МакГері пережила особисту трагедію, яка докорінно змінила її життя. Прийняти те, що трапилося, вона змогла тільки через 20 з гаком років і тепер вдячна долі за такий болючий урок.

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103-річна Гледіс МакГері, лікарка-практикиня й одна із засновників Американської асоціації холістичної медицини 1978 року, у такому поважному віці опублікувала мемуари 2023-го і досі продовжує консультувати пацієнтів телефоном, виступати з доповідями в подкастах, а також веде акаунт в Instagram, який має понад 47 тисяч підписників. Секретами того, як залишатися у формі та бути здоровою в глибокій старості, жінка, яка виховала шістьох дітей, поділилася з журналістами Wall Street Journal.

Головне, що мотивує її і вказує правильний напрямок руху, — це наявність мети.

"У вас має бути заради чого жити. І якщо ви так боїтеся того, що відбувається у світі, дуже важко змусити себе настільки набратися сил, щоб справді захотіти це зробити", — впевнена вона.

Гледіс народилася і виросла в Індії, де її батьки були медичними місіонерами. Закінчивши школу, вона приїхала до США, щоб там здобути професію лікаря. Пізніше вона стала пресвітеріанською і керувала клінікою на півдні Огайо, доки вони з чоловіком не переїхали у Фінікс, штат Аризона, де вони керували клінікою протягом наступних чотирьох десятиліть.

У здавалося б влаштованому і стабільному житті місіс МакГері сталася подія, яка перевернула все з ніг на голову й геть змінила правила та підвалини. Коли їй було 69 років, після 46 років шлюбу її чоловік Білл подав документи на розлучення, щоб одружитися з колегою.

За словами Гледіс, розставання стало найважчою річчю, з якою вона коли-небудь стикалася. Погіршило ситуацію те, що Білл запросив її на весілля.

"Я подумала: "Невже я проведу залишок свого життя, кричачи ось так?" Сам біль став величезним учителем. Я кричала. Я зупинилася на узбіччі і подумала про себе: "Ти збираєшся продовжувати в тому ж дусі?" Я маю на увазі, це дійсно огидно", — згадує вона.

Як будь-якій бабусі та прабабусі, Гледіс не чуже рукоділля

Однак те, що трапилося, як уже говорилося вище, стало поворотним моментом у житті жінки.

"Це день, який створив Господь. Будемо радіти цьому. Річ не в тому, щоб впоратися з чимось, а в тому, щоб пережити це. Якщо ви зможете пережити проблеми, з якими зіткнулися, вони стануть одним із ваших учителів. Тільки коли мені виповнилося 93 роки, я по-справжньому прийняла це. Ви доберетеся до тієї частини, де зможете ніби триматися", — пояснює героїня.

Пізніше вона купила табличку з написом "БУДЬТЕ РАДІ", щоб та слугувала постійним нагадуванням про те, що потрібно берегти і радіти багатьом речам, які вона "цінувала" у своєму шлюбі.

"Я не шкодую про жодну хвилину, яку провела як дружина Білла. Моє життя набуло цих дивовижних вимірів, абсолютно не пов'язаних із ним. До цього я дійсно не довіряла своєму голосу. Я справді не думала, що в мене є право голосу. Я знаю, що в мене був голос. Після розлучення це були вже не Білл і Гледіс, а Гледіс МакГері, докторка медичних наук. Я повернула собі те, що мала, не тільки як партнерка Білла", — додала вона.

Разом із донькою Хелен Гледіс відкрила нову клініку в Скоттсдейлі, штат Аризона.

У віці 86 років МакГері завершила свою кар'єру і вирушила до Афганістану, щоб навчати сільських жінок безпечніших методів допомоги при пологах. При цьому лікарка не закинула науку і практику. Вона також мотивує десятки тисяч людей своєю мудрістю.

"Є пагорби і долини. Насправді, я вдячна, що мені сто років. Знаєте, таке трапляється", — жартома зауважила вона під час виступу на TedX Talk про цілісну медицину, коли їй було 100 років. Під час виступу вона висловила віру в "колегу всередині кожного пацієнта", який зцілює, як і вона.

Виступ Гледіс на TedX Talk

Окрім активної діяльності, ще одним стовпом довголіття Гледіс є здорове харчування, дев'ятигодинний сон, їзда на триколісному велосипеді для дорослих і 3800 кроків піших прогулянок щодня.

Нині Гледіс живе у Скоттдейлі зі своїм сином Джоном і нещодавно випустила п'яту книжку. З травня 2023 року вона провела 200 чудових інтерв'ю та подкастів.

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