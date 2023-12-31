Дракон на мінімалках: американець завів удома незвичайного улюбленця (відео)
Останнім часом ігуан все частіше заводять як домашніх тварин. Однак ці ящірки не такі прості в догляді, як кішки і собаки, і вимагають створення певних умов.
Величезна ігуана, на ім'я Ракета — домашній улюбленець хлопця Лі з Х'юстона, штат Техас. Завдяки соцмережам, а у Ракети є акаунти в Instagram, YouTube, Facebook, про цю пару дізналися сотні тисяч користувачів у всьому світі. Ба більше, деякі з відео, які власник ігуани публікує в соцмережах, стали вірусними, пише Laughing Squid.
За словами Лі, Ракета поводиться то як кішка, то як собака. Він відданий своєму господареві і буквально всюди слідує за ним по п'ятах.
"Він стрибне на мене, поки я тренуюся, а якщо я розслабляюся перед телевізором, він просто знайде дорогу. У нього чудовий апетит. Він встає на стіл, куди я кладу продукти, і каже: "Це все моє"", — розповідає власник.
Ящірка дуже любить гуляти на повідку і проводити час з іншим вихованцем свого господаря — собакою на прізвисько Коко. Коли Лі гуляє з Ракетою по окрузі або ходить у магазин, то їх упізнають і вітаються, а ті, хто бачить уперше, дивуються і з цікавістю розглядають.
Однак навіть коли залишається сам, Ракета не сумує. Лі стверджує, що він буквально одержимий порожніми мішками, а ще дуже любить зображення вовка на пакеті з собачим кормом.
Та й узагалі, стверджує техасець, ігуана дуже і дуже любить поїсти. Вона може перевернути з ніг на голову продукти в холодильнику в пошуках своїх найулюбленіших ласощів — бананів.
Чоловік зізнається, що догляд за ігуаною — не така проста справа, як може здатися.
У Ракети є власний облаштований куточок, де вона ночує, проте весь час, що не спить, ящірка проводить поруч зі своєю людиною. При цьому Лі зазначає, що вони з ящіркою "створені одне для одного".
"Я намагаюся бути всім, що ігуана шукає в господарі. Ми обидва любимо музику. Ми погойдуємося в ритмі, в такт. Це одна з речей, з якою ми найбільше пов'язані. Це стосунки, створені на небесах. Я сподіваюся, що в нас буде ще багато чудових моментів, подібних до цих", — каже він.
Свої будні в компанії ящірки Лі старанно документує, показуючи найцікавіші та найвеселіші моменти.
Цікаві факти про ігуан
- Ігуана — це велика рослиноїдна ящірка родини ігуанових, що веде денний деревний спосіб життя. Мешкає в Центральній і Південній Америці. Довжина тіла від носа до кінчика хвоста у дорослих особин зазвичай не перевищує 1,5 метра. Завдяки яскравому забарвленню, спокійній вдачі та лагідності, звичайних ігуан часто розводять і утримують у приміщеннях як домашніх тварин.
- У світі налічується 35 різних видів ігуан. Кожен з них адаптується під своє середовище проживання, наприклад у мешканців дерев тіло трохи стиснуте з боків, щоб було зручніше лазити по гілках. Також у рептилій змінюється забарвлення, що робить особин максимально непримітними. Найпоширенішими у світі вважаються зелені ігуани.
- У ігуан є так зване "третє око" — особливий світлочутливий орган, що допомагає їм орієнтуватися в зміні дня і ночі.
- Ігуани здатні впізнавати своїх родичів.
- Вважається, що ігуани дуже інтелектуальні представники світу рептилій. Наприклад, каналофи, що мешкають на Галапагосі, харчуються переважно кактусами. Однак жодна з них не потягне до рота цю рослину, поки повністю не очистить від колючок. Для цього вони відламують шматочок і катають по землі, поки не доб'ються результату.
- Останнім часом рептилій стало модно заводити як домашніх тварин. Однак перш ніж зважитися на утримання такого вихованця, потрібно все ретельно зважити. Адже за своєю природою ігуани є довгожителями — відомі випадки, коли рептилії доживали до 30 років.
- Ці рептилії вміють чхати.
Раніше Фокус писав, що укус ігуани перетворив канікули дитини на медичний кошмар.