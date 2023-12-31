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Випробуйте удачу у 2024 році: новорічні ритуали для забобонних

новорічні ритуали, традиції, гранат, рис, свічки, ріг достатку
Фото: pixabay.com | Думаємо, що хороші ритуали і традиції забувати не варто

Навіть якщо ви не сприймаєте серйозно магічні ритуали, експерти стверджують, що спробувати можна.

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Ми розуміємо, що не всі серйозно ставляться до магії забобонів, проте чому б не впустити у свою новорічну ніч кілька ритуалів, від яких гірше не буде. Повірте! Якщо це вселить в вас віру в удачу й успіх, сміливо вдягайте червону сукню або червону спідню білизну, викидайте, як італійці, зайве через вікно або ж жбурляйте, як ірландці, черствий хліб об стіну, щоб злякати злих духів. Звісно, дзвонити у 108 дзвонів, як роблять буддисти, — непросте завдання, тому простіше поставити на стіл якомога більше мандаринів, як у китайців. Кілька істинно новорічних забобонних традицій нам підказали експерти італійського Vogue.

Єдине, на чому вони наголошують: сьогодні багатовікові традиції різних народів змішалися в глобалізованому світі. Але завдяки цьому кожен із нас збагатився додатковими знаннями і не тільки залишає в новорічну ніч відчиненим вікно, щоб пішла геть негативна енергія, а й вживає, наприклад, після опівночі сім різних видів сухофруктів — волоські горіхи, фундук, арахіс, родзинки, мигдаль, інжир і фініки.

Отже, як краще зустріти Новий рік, щоб він був таким, як ми хочемо — таким, що приносить удачу, здоров'я, щастя і радість усім!

З'їсти гранат

У давнину гранат був священною рослиною, символом родючості та багатства. Завдяки численним зернам він є символом достатку, процвітання та здоров'я. Перси навіть вважали його символом непереможності. Його червоний колір приносить позитивну енергію та життєву силу. З'їсти гранат у новорічну ніч — гарна прикмета.

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Фото: pixabay.com

Поставити рис на стіл

Рис також символізує достаток і багатство. Якщо ви використовували його як інгредієнт для новорічних страв, це позбавило б вас від занепокоєння. Але якщо у вас інші кулінарні плани, ви можете розкидати кілька жмень по столу або насипати трохи в кишеню.

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Фото: pixabay.com

Подаруйте "ріг" і отримаєте такий самий

На святковій вечері бажано роздати щасливі круасани — такі імпровізовані ріжки. Однак їх необхідно "активувати": якщо ви даруєте комусь такий "ріг", обов'язково вколіть його кінчиком у відкриту долоню лівої руки візаві. Якщо ви отримали "ріг" у подарунок, переконайтеся, що те саме зроблять і для вас.

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Фото: pixabay.com

Запаліть свічки

Свічки слід запалити до опівночі. При цьому не забудьте про колір свічки: традиційно зелену свічку слід використовувати для багатства, а біло-червону — для кохання, дозволяючи їм горіти до самого настання Нового року.

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Фото: pixabay.com

Гадаємо, достатньо. І навіть якщо ви вважатимете, що вечір 31 грудня більш ніж вимогливий, він здатний налаштувати на потрібний лад увесь наступний рік. Ви в це вірите? Ми з вами.

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