Як досягти успіху: 10 звичок високопродуктивних людей

Головний секрет високопродуктивних людей — вміння правильно ставити завдання і розподіляти свій ресурс. Для того, щоб оволодіти подібними навичками, достатньо перейняти звички, які допоможуть і вам наблизитися до успіху.

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Висока продуктивність — навичка, яку можна опанувати, якщо перейняти звички людей, які досягли успіху в професії, бізнесі та інших сферах. У кожної людини вони свої, проте відома письменниця та експертка з домогосподарства Марта Стюарт виокремила 10 звичок, які працюють для всіх, і зібрала їх у своєму блозі.

Розставлення пріоритетів

Багато людей приходять на роботу й одразу "пірнають" в електронну пошту чи месенджери, щоб відповісти на всі повідомлення, але це — докорінно неправильно. Починаючи новий день, слід окреслити для себе низку першорядних справ, рекомендує докторка філософії, тренерка з продуктивності, авторка й ораторка Мелісса Гратіас.

"Щойно ви входите в переповнений вагон метро, який є вашою поштовою скринькою, ви вирушаєте в дорогу. Ви дбаєте про потреби інших людей. Розставлення пріоритетів допомагає вам залишатися зосередженим і активним", — підкреслює вона.

Прийшовши на роботу, не пірнайте з головою в розбір електронної пошти Фото: Racool_studio/Freepik

Фізичні вправи

Ні для кого не секрет, що фізичні вправи покращують роботу мозку. Дослідження показують, що включення фізичних вправ у свій робочий день може поліпшити навички тайм-менеджменту на 72%. Вони також підвищують енергію, спонукають людину обирати здоровішу їжу впродовж дня і покращують сон, стверджує Крістал Коннер, лайф-коучиня і ведуча подкасту "Як бути небезпечною жінкою".

Фізичні вправи заряджають енергією і дають сили для звершень Фото: Freepik

Оптимізація

Люди, які ведуть щоденний список справ, більш продуктивні, ніж ті, хто цього не робить. Але засоби, які використовуються, так само важливі, як і сам список.

"Заощаджуйте останні 15 хвилин кожного дня, щоб оновити свій основний список завдань. Видаліть те, що ви завершили, додайте нові справи, і знайдіть хвилинку, щоб перевести дух і визнати, що ви зробили роботу якнайкраще", — каже Гратіас.

Щодня складайте список справ, які потрібно завершити до вечора Фото: lookstudio/Freepik

Брейн-пауза

Перерви необхідні для продуктивності. Коли у нас багато справ, нам легше впоратися із завданням, замість того, щоб витрачати час на відпочинок. "Займайтеся справами, які дають відпочинок аналітичним частинам вашого мозку і частинам мозку, що відповідають за розв'язання проблем: встаньте з-за столу, зробіть невеличку прогулянку, розімніть м'язи, послухайте музику та помедитуйте. Уникайте гортання соціальних мереж під час цих перерв, бо ця діяльність не дає префронтальній корі часу на відпочинок", — підкреслює експертка з продуктивності.

Творчий підхід

"Створення ранкової звички, на яку ви з нетерпінням чекаєте, допоможе вам підвестися з ліжка і полегшить важкі почуття. Я часто прокидаюся з почуттям переляку, спустошеності або песимізму, і коли я відчуваю це, все, що мені хочеться, — це відкинути ковдру і ще трохи поспати. Натомість я виявила, що творчість — найкраща протиотрута від песимізму. Саме через це я привчила себе рано вставати, заварювати чай і брати до рук ручку та малювати між 5 і 6 ранку", — ділиться своїм досвідом Айше Бірсель, лайф-тренерка та авторка книжки "Створіть довге життя, яке ви любите".

Творчість допоможе розвантажити мозок і отримати нові сили Фото: freepik

Ніякої багатозадачності

Багато хто впевнений у тому, що продуктивність тісно пов'язана з багатозадачністю, але насправді все навпаки. Якщо ми зосередимося на чомусь одному, у нас більше шансів зробити це швидше, ніж жонглювати кількома завданнями.

"Включіть два-три важливі завдання, які потрібно виконати протягом дня. Не переходьте до наступного завдання, поки те, над яким ви зараз працюєте, не буде завершено. Це позбавить вас від спроб одночасно виконувати кілька завдань і відчуття, ніби ви нічого не завершили наприкінці дня. Коли ви залишаєте кілька завдань невиконаними, у вас виникає відчуття, що ви нічого не зробили", — зазначає Крістал Коннер.

Встановлюйте і відстежуйте свої цілі

Високопродуктивні люди визначають, документують і діляться своїми цілями на майбутній рік, зазначає Гратіас. Щомісяця (або щотижня) виділяйте час для оцінки вашого прогресу в досягненні цих цілей.

"Без цілей ви блукаєте своїм життям, зосередившись на землі прямо перед собою, а не на вершині гори вдалині", — каже вона.

Делегуйте, коли це можливо

Вивільнення часу може зробити людину продуктивнішою, тому Коннер рекомендує делегувати завдання для успішнішого особистого та професійного життя:

"Делегуйте дії, які можуть бути виконані більш ефективно і швидше кимось іншим. Це може означати, що вам доведеться найняти когось, хто допоможе навести лад у домі, замовити продукти, доставку їжі або передати завдання колегам, які краще їх вирішать".

Частину справ можна делегувати тим, хто впорається з ними краще Фото: nensuria/freepik

Практикуйте співчуття

Говоріть собі "Я люблю тебе" наприкінці кожного дня, щоб підвищити продуктивність у майбутньому. Спочатку це може здатися безглуздим, але робіть це щонайменше 21 день, щоб це стало звичкою. Щойно ви перепрограмуєте свій мозок, ви зловите себе на співчутті до себе й уникатимете самознищувальних зауважень на кшталт: "Це було нерозумно з мого боку", — пропонує Бірсель.

Новий початок

У міру того, як ми зростаємо особисто і професійно, новачкові може бути важко почати все спочатку в іншій галузі. Але наявність "розуму новачка" піде вам тільки на користь.

"Це суперечить здоровому глузду, але те, що ми найкращі, може стримати нас. Я треную найкращих креативників, керівників та ідейних лідерів і нагадую їм, що всі великі проєкти спочатку неоднозначні. Дослідження незвіданого може привести до найбільш значущої роботи", — стверджує Айше Бірсель.

Раніше Фокус писав про лайфхаки для тих, хто хоче стати щасливим.