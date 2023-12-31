Як зробити свої мрії реальністю: прості поради напередодні Нового року

Експерти італійського Vogue вважають, що будь-яке бажання повинно йти з серця, а розум уже має покладатися на нього.

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Чи багато хто з нас пише список бажань? Напевно, потихеньку все-таки чимало. Ми складаємо "дорожню карту" наших наступних років і пристрасно бажаємо, щоб наші мрії втілилися в реальність. Однак як часто це — за межами нашого життя. Чому? Адже багато психологів пишуть, що чим сильніше бажаєш, тим більше й отримуєш. Фахівці італійського Vogue трохи протверезили нас і запропонували свою техніку, яка називається "101 бажання".

Найголовніше, на що звернули увагу експерти, — це те, що будь-яке бажання повинне йти з серця, а розум має покладатися на нього. Наші мізки занадто раціональні, щоб дозволити бажати те, що може виштовхнути нас із зони комфорту.

Друга причина нездійснення нашої "дорожньої карти" — це інформаційне поле, в якому ми живемо. Воно щодня так ретельно бомбардує нас, з одного боку, стимулами, з іншого — думками "а раптом не те", що ми просто розучилися слухати себе. Ми припинили літати у своїх фантазіях, а наша уява заснула, і досить міцно. Водночас, стверджують експерти, так важливо залишатися часом дитиною, щоб знаходити радість у дрібницях і таким чином тренувати свою душу.

Якщо чесно, слід навчитися перетворювати благі наміри на наміри, наголошує Vogue. Тоді це насправді щира віра в те, що все можливо. І саме тоді ваші двері залишаються відкритими для несподіванок.

Техніка "101 бажання"

Цю методику реалізації бажань, закладених усередині нас, розробив Ігор Сібальді, письменник, учений-богослов і драматург.

Ми прекрасно знаємо, що просто бажати недостатньо. Щоб висловити все те, що у нас на душі, ми пишемо чорним по білому, надаючи цьому силу реалізації, гідність.

Що ж, ця вправа передбачає прийняття на себе відповідальності за те, що ви хочете. Чому? А тому що це не дає змоги забувати про свої бажання, тобто змушує тренувати розпізнавання можливостей, щоб не втрачати їх, навіть стрибаючи в поїзди, коли вони проїжджають. Таким чином, благі наміри і бажання стають реальністю, а мрії, що збулися, стають тим життям, про яке ми завжди мріяли.

Чи вимагає це зобов'язань? Звичайно. Це займе час? Так, але воно того варте, переконайтеся самі. Крім того, це вимагає великої мужності — її ніколи не повинно бракувати.

Правила техніки "101 бажання"

Щоб сформулювати своє бажання або добрий намір, дотримуйтесь цих чітких правил.

Починайте речення зі слів "Я хочу".

Уникайте вживання заперечення, ніколи не кажіть: "Не хочу, не хочу…".

Кожне речення має бути не більше 14 слів. Чому? Тому що 14 — це кількість слів, які людина може вимовити на одному диханні.

Не загадуйте послідовні бажання (наприклад, "хочу будинок у Лондоні, хочу будинок у Парижі").

Формулюйте бажання, думаючи про мету, а не про кошти (наприклад, "Я хочу поїхати на Балі", а не "Я хочу поїхати на Балі за стільки-то тисяч євро").

Не порівнюйте себе ні з ким.

Бажання мають бути конкретними, точними. Немає сенсу бути універсальним. Наприклад, "Я хочу бути багатим" не працює. Скоріше, варто сказати: "Я хочу перебудувати будинок моїх бабусі й дідуся", щоб мати точну мету.

Не використовуйте прізвиська та зменшувальні імена.

Не висловлюйте бажань, звертаючись до інших, завжди уточнюйте, чим ви можете їм допомогти. Наприклад, фраза "Я хочу, щоб мій двоюрідний брат одужав" не підходить, але фраза "Я хочу допомогти моєму двоюрідному братові одужати" — так. Ви творець і головний герой своїх бажань.

Не бажайте зустрічей чи романтичних подій із конкретними людьми. Над іншими людьми ми не маємо влади, радше сформулюйте, як можна було б стати кращими у стосунках. Наприклад: "Я хочу взяти на себе зобов'язання зустрічатися тільки з одним чоловіком за раз" або "Я хочу взяти на себе зобов'язання завжди бути чесним у стосунках".

Кроки "101 бажання"

Перший крок: напишіть 150 бажань

Візьміть два зошити. У першому напишіть одразу 150 бажань — вони мають бути чіткими, здійсненними, навіть невеликими. Їх багато, це правда, але це не неможливо. Наприклад, фрази "Я хочу взяти кошеня" або "Я хочу розбити невеликий город на своєму балконі" також можуть спрацювати. Обов'язкова умова: пишіть тільки те, чого ви дійсно хочете.

Другий крок: виберіть 101 бажання

Тепер візьміть другий зошит і виберіть 101 бажання — найважливіші, пріоритетніші для вас. Запишіть їх із переконаністю. Чому тільки 101? Тому що це число в процесі, а не завершене, що вказує на майбутнє.

А тепер найцікавіше: протягом 365 днів вам доведеться перечитувати їх щодня — раз на день. І в міру реалізації викреслюйте їх. Ви побачите, що незабаром список стане тоншим. Якщо список скоро стане зовсім розрідженим, ви можете поповнити його новими бажаннями, можливо, взявши їх із тих, які залишилися в першому списку.

Наприкінці 2024 року

Через рік буде корисно і вигідно відзначити, які бажання збулися, а які ні, над якими напрямами ще належить працювати і до яких ми готові. У будь-якому разі, через рік вирвіть ці сторінки і спаліть їх. Відпустіть те, що було, і звільніть місце для того, що буде. І якщо у вас ще є бажання, почніть усе спочатку. З однією перевагою: тепер ви знаєте, як це зробити.

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