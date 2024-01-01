Як зберегти в чистоті дім, де живуть собаки чи коти: 14 практичних порад

Домашні тварини линяють, смітять, дряпають меблі та завдають чимало інших побутових клопотів своїм власникам. Якщо знати, як мінімізувати ці речі, їхнє утримання не завдаватиме жодних проблем.

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Власники кішок і собак, які живуть у будинку або квартирі, як ніхто інший знають про те, що разом із радістю улюбленці доставляють і певні незручності. Найголовніші з них, мабуть, шари шерсті на одязі та меблях, сліди від кігтів на диванах і стінах, розсипаний наповнювач навколо лотка, специфічний запах тощо. Як мінімізувати ці моменти та зберегти в оселі максимальну чистоту, розповіли Алісія Соколовські, президентка і співгенеральна директорка AspenClean, та Кеті Кохун, директорка із франшизи Two Maids.

Використовуйте валик для видалення шерсті домашніх тварин

Валик для ворсу — чудовий спосіб видалити шерсть домашніх тварин з одягу. Однак з таким же успіхом його можна використовувати для поверхонь диванів, стільців, пуфів, чищення штор.

"Валики для ворсу зазвичай мають більшу площу поверхні й ефективно збирають шерсть домашніх тварин", — каже Алісія Соколовські.

Використовуйте харчову соду, щоб видалити запах домашніх тварин

Домашні тварини іноді можуть залишати після себе неприємний запах.

"Харчова сода має властивості нейтралізації запахів і часто використовується для поглинання та усунення особливо неприємних із них. Ви можете посипати килими, меблі та постільні приналежності для домашніх тварин. Залиште на 15-30 хвилин, а потім пропилососьте", — рекомендує Соколовські.

Захистіть злив для душу від шерсті домашніх тварин

Попадання шерсті домашніх тварин у душ під час купання неминуче, але є способи звести це до мінімуму і полегшити прибирання.

"Розчісування вихованця перед купанням допомагає видалити слабку шерсть. Використовуйте щітку для догляду, яка підходить для типу шерсті вашого вихованця, щоб зменшити її випадання під час купання. Також розумно поставити над зливом пастку для шерсті, щоб вона не забивала труби", — продовжила експертка.

Під час купання тварини втрачають чимало шерсті, яка може забивати злив Фото: Getty

Використовуйте чохли для меблів

Якщо ви не можете тримати домашніх тварин подалі від меблів, використовуйте чохли, щоб захистити тканину від пошкоджень і небажаних запахів. За словами Соколовскі, більшість чохлів для меблів зроблені так, щоб їх можна було легко зняти і випрати. Регулярне прання допомагає підтримувати чистоту і відсутність запахів у навколишньому середовищі.

Крім захисту від шерсті домашніх тварин, чохли для меблів також можуть уберегти від плям через пролиту рідину, бруд та інше:

"Під час купівлі чохлів обирайте ті, які зроблені з матеріалів, зручних для домашніх тварин. Вони мають бути міцними та стійкими до зношування. Уникайте матеріалів, які можуть бути легко проколоті або порвані кігтями вашого вихованця".

Витирайте лапи тварини, коли пускаєте її в дім

Хоча витирати лапи вашого улюбленця щоразу, коли він входить всередину, може бути нереально, в деяких випадках це необхідно.

"Якщо ваш вихованець перебував на вулиці під час зливи, і земля була брудною, ми пропонуємо витерти його лапи вологою ганчіркою, перш ніж він зможе вільно бігати домом", — каже Кеті Кохун.

Після прогулянок на вулиці мийте улюбленцю лапи перед тим, як впустити його в будинок або квартиру Фото: Pexels

Використовуйте килимок для сміття

Якщо у вас є кішка, ви знаєте, що ці цікаві істоти мають схильність розкидати наповнювач із туалетного лотка. Використовуйте килимок для сміття, щоб пісок або пресована стружка не розліталися по підлозі.

"Помістіть килимок за межі туалетного лотка, щоб уловлювати частинки наповнювача, коли кішка виходить з нього. Килимки з текстурованою поверхнею особливо ефективні", — підкреслює Соколовські.

Виберіть правильний туалетний лоток

Ще один спосіб запобігти розкиданню сміття по всьому будинку — це вибрати правильний туалетний лоток. Вибір туалетного лотка з більш високими стінками не дозволяє кішкам вигрібати або розкидати сміття за межі туалету.

Регулярно періть постільну білизну для домашніх тварин

Чи то підстилка для собаки, чи то будиночок для котів, підстилку вашого улюбленця слід регулярно чистити, щоб запобігти появі запахів і скупченню шерсті. Для цього варто використовувати мийні засоби, безпечні для домашніх тварин, або чохли, які можна легко зняти і випрати. Якщо чохли не знімаються, посипте підстилку для домашніх тварин харчовою содою і залиште на 10-15 хвилин, а потім пропилососьте.

Наявність "правильного" лотка полегшить утримання домашнього улюбленця Фото: CatPeople.ru

Часто пилососьте

Не дозволяйте шерсті домашніх тварин заполонити ваш будинок, регулярно пилососячи та підмітаючи його.

"Використовуйте пилососи з насадками для шерсті домашніх тварин або спеціальні моделі для шерсті домашніх тварин, призначені для боротьби з випаданням шерсті", — пояснює Соколовські.

Пилосос зробить прибирання в будинку після тварини значно легшим Фото: dreame-technology.com

Частіше доглядайте за своїм вихованцем

Щоденне розчісування і регулярне купання тварини допоможуть зберегти будинок чистим від волосся і пилу. Крім того, ви захистите підлогу та двері від пошкоджень, підстригаючи кігті вашого улюбленця, коли вони стають занадто довгими.

"Постійна стрижка кігтів вашого вихованця запобіжить появі подряпин. Важливо знати, як стригти кігті собаці або кішці, щоб не пошкодити їх — подумайте про те, щоб звернутися до грумера або ветеринара, якщо вам незручно робити це самостійно", — резюмує Кохун.

Використовуйте гумову рукавичку для видалення шерсті

Якщо шерсть домашніх тварин застрягла у ваших меблях, позбудьтеся її за допомогою гумової рукавички. Намочіть гумову рукавичку, яка у вас вже є під рукою для миття посуду, і проведіть нею по меблях, щоб зібрати шерсть.

Покладіть килимок під тарілку з їжею

Щоб корм для домашніх тварин не розлетівся всюди, поки ваш собака або кішка їсть, підкладіть під її тарілку килимок. Він допоможе утримати розлиту рідину і полегшити прибирання. Шукайте килимки, які легко чистити та мають нековзну поверхню.

Швидко прибирайте безлад від домашніх тварин

За словами Соколовські, швидке й ефективне прибирання домашніх тварин необхідне для підтримки чистого і здорового середовища проживання. Почніть з того, що зішкребіть якомога більше сміття. Потім очистіть ці ділянки водою і мийним засобом, безпечним для домашніх тварин. Якщо запахи залишилися, посипте це місце харчовою содою, дайте їй подіяти, а потім пропилососьте.

Купіть кігтеточку

Щоб кішка не дряпала меблі, купіть кігтеточку. Кішки можуть дряпати свою територію і точити кігті. Кігтеточка візьме на себе цю функцію і врятує ваші нерви та меблі.

Кігтеточка допоможе захистити меблі та стіни від кігтів тварини Фото: Getty

Раніше Фокус писав, як відучити кішку дряпати меблі.