Філолог розповів, як правильно вживати назви соціальних мереж (відео)

Олександр Авраменко закликає не робити помилок, розмовляючи українською та плекаючи мову наших предків. Мовознавець розповів, як відмінювати деякі іншомовні назви.

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Український філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно відмінювати назви соціальних мереж. Про це педагог розповів в одному зі своїх експрес-уроків.

За словами відомого мовознавця, фраза "Ми познайомилися в інстаграм" буде некоректною. Це практично те саме, що сказати: "Ми познайомилися в ресторан".

В українській мові іншомовні слова, що закінчуються на приголосні, відмінюються: в інстаграмі, у ютубі, у фейсбуці.

Окрім цього, зазвичай назви соціальних та пошукових систем пишемо з маленької букви та без лапок. Втім, існують рідкісні випадки, коли треба писати з великої та використовувати лапки.

Авраменко закликає не робити помилок, розмовляючи українською та плекаючи мову наших предків.

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — це український педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий. Філолог записав низку експрес-уроків, у яких навчає правильного вживання українських слів, та видав підручники для підготовки до різноманітних іспитів з мови.

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