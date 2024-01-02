"Справжній подвиг": піца зі 1001 сортом сиру потрапила до Книги рекордів Гіннеса (фото, відео)

Щоб домогтися результату, кухарі нарізали по двограмовому кубику кожного сиру і додавали їх поверх основи піци.

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Піца, спечена у Франції, побила світовий рекорд Гіннеса за кількістю сортів сиру в одній страві. Сировари пропонували кухареві свій сир безплатно, оскільки їм сподобалася ідея стати частиною світового рекорду, повідомляє Guinness World Records.

Для приготування було використано 940 французьких сортів сиру і 61 з інших країн світу. Піцу-рекордсмен придумали французькі кухарі Бенуа Брюель і Фаб'єн Монтелланіко. Їм допомагали сировар Софі Хатат Рішар-Луна і YouTube-блогер Флоріана OnAir.

Фото: Guinnessworldrecords

Щоб домогтися результату, вони нарізали по двограмовому кубику кожного сиру і додавали їх поверх основи піци.

"Нам довелося заздалегідь приготувати тісто для піци, щоб воно не порвалося під вагою всього цього сиру", — пояснив Брюель.

Вони нашаровували м'якші сири поверх твердіших, використовуючи форму для випічки, щоб страва залишалася цілою під час приготування.

Багато сироварів безкоштовно давали кухареві Бенуа Брюелю свій сир, коли дізналися, що він намагається встановити світовий рекорд.

"Це був справжній подвиг — перебувати на фермах і зустрічатися з виробниками, які так захоплені своєю професією. Я займаюся приготуванням піци вже 13 років, у мене є власні рецепти. Відтоді, як я займаюся власним бізнесом, моя єдина мрія — готувати піцу з найбільшим розмаїттям сиро", — сказав Брюель.

Нагадаємо, 17 грудня повідомлялося, що норвежець встановив світовий рекорд, стрибнувши зі скелі заввишки 40,5 метрів у крижану воду. За словами дайвера-екстремала Кена Сторнеслі, він навряд чи коли-небудь намагатиметься здійснити смертельний стрибок із висоти 50 метрів.