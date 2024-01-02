Філолог розповів, як правильно називати яйце "всмятку" (відео)

Популярні сніданки часто називають неправильно. Олександр Авраменко розкрив український варіант назви яйця "всмятку".

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Український філолог Олександр Авраменко відповів, як правильно називати українською мовою "яйцо всмятку". Про це мовознавець розповів в одному зі своїх мініуроків.

Як зазначив відомий педагог, "яйце всмятку" і "глазунья" — це суржик.

Готове варене яйце з рідким жовтком правильно називати "некрутим яйцем", а смажене яйце з рідким жовтком — "окатою яєчнею", адже жовток, не змішаний з білком, нагадує око.

Олександр Авраменко також звернув увагу, що саме "оката", а не "оковита", яєчня. Адже "оковита" — це міцна горілка високого ґатунку.

Отже:

яйцо всмятку — некруте яйце (або ж рідке);

глазунья — оката яєчня.

Зокрема, мовознавець наголосив, що можна говорити і "яєшня", і "яєчня", проте перший варіант більш застарілий.

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — це український учитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик.

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