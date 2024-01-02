Шоколадні булочки без дріжджів: рецепт швидкої випічки

Що більше шоколаду в булочках, то вони будуть смачнішими. Головне — щільно защипнути краї, щоб під час випічки шоколад не витікав і не пригорів.

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Булочки з шоколадом — смачна добавка до чаю або кави. Як їх приготувати без дріжджів, розповіли в блозі "Рецепти щодня". Рекомендуємо спробувати цей рецепт, щоб насолодитися чудовою випічкою.

Шоколадні булочки

Інгредієнти:

борошно – 300 г;

розпушувач – 2 ч. л;

сода – 1 ч. л;

сіль – 1/2 ч. л;

цукор – 2 ст. л;

вершкове масло – 75 г;

холодне молоко – 150 мл;

гіркий шоколад (60%) – 100 г;

яйце – 1 шт.

Спосіб приготування:

У глибокому посуді змішати просіяне борошно, розпушувач, соду, сіль і цукор. Масло розтерти руками в крихту в борошняній суміші. Потім влити молоко, замісити тісто.

Розім'яти тісто на дошці, присипаній борошном, а потім розкачати в прямокутник завтовшки 3 мм. Розрізати його на 12 частин і на середину кожної викласти шматочки шоколаду. Бажано ламати його на більші частини, тоді булочки будуть смачнішими.

Обгорнути шоколад тістом і злегка притиснути по краях, щоб закріпити.

Перекласти булочки на деко, застелене пергаментним папером, і кожну змастити збитим яйцем.

Духовку розігріти до 210 градусів.

Випікати булочки 15-20 хвилин до появи золотистої скоринки.

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