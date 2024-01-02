Дієтичний салат із курячим філе, свіжими овочами та зеленню: простий рецепт

Салат із курячим м'ясом легко адаптувати під будь-які дієтичні уподобання, замінюючи або виключаючи деякі інгредієнти. Свіжі овочі роблять страву не тільки смачною, а й корисною.

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Дієтичний салат із курячим філе — ідеальний вибір для легкого обіду чи вечері. Поживні та низькокалорійні інгредієнти роблять його чудовим варіантом для тих, хто стежить за фігурою або дотримується здорового харчування, пише 24tv.

Салат із курячим філе, свіжими овочами та зеленню має не тільки приємний смак, а й яскравий вигляд, що робить його прекрасним вибором для щоденного раціону.

Інгредієнти

Для приготування легкого салату знадобляться такі продукти:

куряче філе (відварене) — 200 г;

свіжі огірки — 2 штуки;

помідори — 2 штуки;

листя салату (будь-яке на вибір) — 100 г;

лимонний сік — 2 столові ложки;

оливкова олія (для дієтичного варіанту можна виключити) — 1 столова ложка;

сіль і чорний мелений перець — за смаком;

зелень (кріп, петрушка) для декорування.

Приготування

Крок 1. Куряче філе наріжте невеликими шматочками або смужками. Огірки та помідори вимийте та наріжте тонкими скибочками.

Крок 2. Салатне листя промийте, обсушіть і порвіть на зручні для їжі шматки.

Крок 3. Для заправки змішайте лимонний сік з оливковою олією (за бажання). За смаком додайте сіль і перець.

Крок 4. У великій салатниці укладіть інгредієнти шарами: спочатку салат, потім овочі, шари курячого філе. Повторіть шари за необхідності.

Крок 5. Перед подачею полийте салат заправкою і акуратно перемішайте.

Крок 6. Прикрасьте готовий салат свіжою зеленню.

Також ви можете приготувати салат із яблуками, селерою і волоськими горіхами, який чудово поєднується як із м'ясними, так і з рибними стравами.