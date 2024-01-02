Вампірські губи і морозні тіні: Топ-3 тренди макіяжу на січень

Хоч 2023 рік і називають роком нових трендів у макіяжі, але 2024-й уже починає визначатися з тенденціями. Буде трохи ретро та екстравагантності.

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Здавалося, що 2023 рік був роком, коли любительки краси просто намагалися розважитися з макіяжем. 2024 рік уже настав і експерти краси прогнозують, щоб буде популярним у перший місяць нового року. Про це пише Refinery29.

Повернення синього кольору

Сині тіні для повік уже мають культовий статус, і в 2024 році вони нікуди не подінуться. "Найкрутіша особливість синього кольору в тому, що я ніколи не бачила його ні на кому, на кому б він мав не дуже гарний вигляд", — каже відомий візажист Донні Деві.

Блакитні тіні

Можна вибрати будь-які відтінки: від теплішого відтінку синього до шорсткого темно-синього і крижаного блакитного. Якщо яскраві кольори вас ще трохи лякають, почніть з легких і мерехтливих, напівпрозорих тіней, а потім спробуйте матові тіні та підводку. Кобальтово-синя підводка для очей — це прекрасна альтернатива чорному або коричневому кольору.

Морозні губи і повіки

Початок 2000-х був крижаним, пряним і занадто дорогим — і макіяж відповідав цьому тренду. Матові пастельні тіні для повік і крижані губи знову повернуться у 2024 році, але в сучасній інтерпретації. Пішли в минуле пудрові, неоднорідні тіні для повік початку нульових. Ми перейшли до рідко-пудрових формул і стіків для повік.

Морозний макіяж

Поєднуйте їх із блискучим, мерехтливим (але не похмурим) блиском для губ, або з ідеальним блиском для губ у стилі 90-х.

Вампірські губи

Вампірський макіяж — ідеальний гібрид темного, гламурного і димчастого, і цього сезону він домінував на модних подіумах. Якщо ви чуєте "монохроматичний макіяж" і думаєте про нейтральні й бежеві тони, тенденція макіяжу у вампірському стилі перевертає цю концепцію з ніг на голову, використовуючи замість цього темні, насичені червоні й чорні тіні для повік.

Вампірський макіяж

Є щось драматичне і моторошне в поєднанні димчасто-чорних тіней для повік з матовими губами кольору журавлини або сливи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як зробити макіяж за дві хвилини.