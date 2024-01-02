Ідеально для вареників: як приготувати тісто на кип'ятку з яйцем

Це простий рецепт тіста для вареників. Воно готується дуже просто.

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Якщо любите вареники, традиційну українську страву, то спробуйте приготувати тісто для них за цим рецептом. Це заварне тісто на воді з додаванням яйця. Воно гарно тримає форму вареників та ніколи не розварюється. Тісто виходить м'яке та еластичне. Рецептом поділились на сайті Besahy.

Це видозмінений рецепт універсального заварного тіста на вареники, де замість 50 грам води, додали яйце. Яйце трохи змінить колір нашого тіста, додасть протеїнів, що зробить тісто ще більш ситнішим. Тісто вийде еластичним та краще триматиме форму вареників. При варінні такі вареники не розварюються та не склеюються.

Заварне тісто для вареників

Інгредієнти:

борошно 400 г;

сіль 0,5 ч. л.;

вода 150 мл;

яйце 1 шт;

олія 3 ст. л.

Просіюємо 400 грам борошна, щоб не було грудочок. До борошна додаємо пів чайної ложки солі та перемішуємо. Потім вливаємо 150 грам кип'ятку та перемішуємо лопаткою.

Додаємо 3 столові ложки олії та продовжуємо вимішувати.

Коли тісто вистигло додаємо одне яйце. Починаємо замішувати тісто. Вимішуємо доки тісто не стане еластичним.

Для вареників з заварного тіста з яйцем можна брати будь-яку начинку. От тільки, якщо ви дотримуєтесь посту чи не вживаєте продуктів тваринного походження, тоді краще замісити просте заварне тісто на воді. Воно також дуже еластичне, м'яке та легке у приготуванні.

На таку кількість тіста виходить приблизно 50 вареників. І вареники з такого тіста можна морозити.

Із цим тістом можна приготувати смачні вареники з квашеною капустою.