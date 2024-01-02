Померла найстаріша курка у світі, занесена до Книги рекордів Гіннесса (фото)

Господиня курки Марсі Дарвін заявила, що дуже сумує за своєю улюбленицею і навіть розмістила в мережі "некролог".

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У Мічигані (США) найстаріша курка у світі на прізвисько Арахіс померла у віці 21 року уві сні на руках своєї господині різдвяним ранком, повідомляє FOX Weather.

"Я щиро сумую за її втратою. Вона була чудовою маленькою пташкою і залишила порожнечу в нашому домі та наших серцях", — сказала її господиня Марсі Паркер Дарвін.

Нещодавно Дарвін розмістила в інтернеті "некролог" курці, якою вона опікувалася і якій присвятила свою книжку "Моя дівчинка Арахіс і я".

Марсі розповіла, що виростила Арахіс із маленького курчати. Птах прожив винятково довге життя для курки. Вона була сумішшю порід бельгійської д'Юккль і Нанкін.

"У мене з нею багато років спогадів, і я так рада цьому, а також тому факту, що вона зворушила так багато людей своєю історією життя", — поділилася жінка.

За словами Дарвіна, щоб гарантувати своїй вихованці довге і здорове життя, вона забезпечила їй поживну дієту: змішувала йогурт із подрібненими таблетками вітаміну D і давала як ласощі свіжі фрукти та овочі. Усе це допомагало Арахісу підтримувати гарне здоров'я.

Нещодавно Арахіс отримав всесвітнє визнання як найстаріша жива курка у світі. Птаха було занесено до Книги рекордів Гіннеса, у віці 20 років.

Відтоді Дарвін присвятила життя поширенню історії своєї улюблениці через газетні інтерв'ю, виступи на телебаченні, радіопрограми та подкасти.

Арахіс була доброзичливим птахом, якому подобалося сидіти на руках і на плечі. Вона також завжди реагувала, коли її називали на ім'я.

Марсі сказала, що вона отримала повідомлення з розрадами звідусіль. Їй було приємно знати, що у світі так багато добрих людей.

"Минулого тижня я також почула доволі багато грубих коментарів в Інтернеті, тому, звісно, мені сумно усвідомлювати, що є також багато байдужих придурків", — додала вона.

Нагадаємо, 17 грудня повідомлялося, що норвежець встановив світовий рекорд, стрибнувши зі скелі заввишки 40,5 метрів у крижану воду. За словами дайвера-екстремала Кена Сторнеслі, він навряд чи коли-небудь намагатиметься здійснити смертельний стрибок із висоти 50 метрів.